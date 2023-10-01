RF: россияне ждут от будущего президента заботы об их деньгах

02 октября 2023 в 04:48 Размер текста - 17 +

Рост благосостояния — основной запрос избирателей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Рост благосостояния — самый частый запрос избирателей к будущему президенту страны, выборы которого пройдут в марте 2024 года. Это следует из опроса, проведенного группой Russian Field. «Рост благосостояния — основной запрос избирателей к будущему президенту, выяснили социологи. <…> Почти половина респондентов в ответ на вопрос, каких результатов они ждут от избрания главы государства в марте 2024 года, сообщили, что в первую очередь рассчитывают на повышение своего материального благополучия», — следует из опроса, проведенного исследовательской группой Russian Field, пишет « Коммерсант ». Треть респондентов ждут улучшений в социальной сфере, окончания специальной военной операции (СВО) — только 24%. Еще 14% опрошенных надеются на те или иные виды политических и законодательных улучшений. Восемь процентов заявили что ничего не ждут либо их уже все устраивает. Ранее российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности участия в выборах президента, заявил, что парламент должен назначить дату выборов в конце года. По его словам, тогда и можно будет говорить об участии в них. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин еще не заявлял, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах, но если это произойдет, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рост благосостояния — самый частый запрос избирателей к будущему президенту страны, выборы которого пройдут в марте 2024 года. Это следует из опроса, проведенного группой Russian Field. «Рост благосостояния — основной запрос избирателей к будущему президенту, выяснили социологи. <…> Почти половина респондентов в ответ на вопрос, каких результатов они ждут от избрания главы государства в марте 2024 года, сообщили, что в первую очередь рассчитывают на повышение своего материального благополучия», — следует из опроса, проведенного исследовательской группой Russian Field, пишет «Коммерсант». Треть респондентов ждут улучшений в социальной сфере, окончания специальной военной операции (СВО) — только 24%. Еще 14% опрошенных надеются на те или иные виды политических и законодательных улучшений. Восемь процентов заявили что ничего не ждут либо их уже все устраивает. Ранее российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности участия в выборах президента, заявил, что парламент должен назначить дату выборов в конце года. По его словам, тогда и можно будет говорить об участии в них. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин еще не заявлял, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах, но если это произойдет, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет, пишет RT.