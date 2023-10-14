У свердловской семьи, погибшей на челябинской трассе, осталась жива дочь

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, мчс, дтп, полиция, авария, дпс
Дочь семьи, погибшей в ДТП, находится у своей бабушки, сказал источник Фото:

В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» произошло ДТП легковушки с грузовиков, в котором разбилась насмерть семья, в том числе 7-летний мальчик из Верхней Пышмы (Свердловская область). У погибших осталась жива несовершеннолетняя дочь, рассказал информированный источник.

«Женщина и сын глухонемые, моя дочь училась в одном классе с мальчиком. У семьи осталась жива дочь, ей 13—14 лет», — передает Е1 слова источника, знакомого с ситуацией. В настоящее время девочка находится у бабушки.

Супруги с семилетним сыном отправлялись на отдых в город Сатка. Приближаясь к назначенному месту, они попали в смертельное ДТП. Водитель грузового автомобиля КАМАЗ не выбрал безопасную скорость, из-за чего машину занесло на встречную полосу движения, где она столкнулся с автомобилем семьи Kia Rio. Впоследствии легковушку отбросило под попутно двигающийся другой грузовик. Супруги с ребенком погибли на месте.

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В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» произошло ДТП легковушки с грузовиков, в котором разбилась насмерть семья, в том числе 7-летний мальчик из Верхней Пышмы (Свердловская область). У погибших осталась жива несовершеннолетняя дочь, рассказал информированный источник. «Женщина и сын глухонемые, моя дочь училась в одном классе с мальчиком. У семьи осталась жива дочь, ей 13—14 лет», — передает Е1 слова источника, знакомого с ситуацией. В настоящее время девочка находится у бабушки. Супруги с семилетним сыном отправлялись на отдых в город Сатка. Приближаясь к назначенному месту, они попали в смертельное ДТП. Водитель грузового автомобиля КАМАЗ не выбрал безопасную скорость, из-за чего машину занесло на встречную полосу движения, где она столкнулся с автомобилем семьи Kia Rio. Впоследствии легковушку отбросило под попутно двигающийся другой грузовик. Супруги с ребенком погибли на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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