У свердловской семьи, погибшей на челябинской трассе, осталась жива дочь

14 октября 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Дочь семьи, погибшей в ДТП, находится у своей бабушки, сказал источник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» произошло ДТП легковушки с грузовиков, в котором разбилась насмерть семья, в том числе 7-летний мальчик из Верхней Пышмы (Свердловская область). У погибших осталась жива несовершеннолетняя дочь, рассказал информированный источник. «Женщина и сын глухонемые, моя дочь училась в одном классе с мальчиком. У семьи осталась жива дочь, ей 13—14 лет», — передает Е1 слова источника, знакомого с ситуацией. В настоящее время девочка находится у бабушки. Супруги с семилетним сыном отправлялись на отдых в город Сатка. Приближаясь к назначенному месту, они попали в смертельное ДТП. Водитель грузового автомобиля КАМАЗ не выбрал безопасную скорость, из-за чего машину занесло на встречную полосу движения, где она столкнулся с автомобилем семьи Kia Rio. Впоследствии легковушку отбросило под попутно двигающийся другой грузовик. Супруги с ребенком погибли на месте.

В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» произошло ДТП легковушки с грузовиков, в котором разбилась насмерть семья, в том числе 7-летний мальчик из Верхней Пышмы (Свердловская область). У погибших осталась жива несовершеннолетняя дочь, рассказал информированный источник. «Женщина и сын глухонемые, моя дочь училась в одном классе с мальчиком. У семьи осталась жива дочь, ей 13—14 лет», — передает Е1 слова источника, знакомого с ситуацией. В настоящее время девочка находится у бабушки. Супруги с семилетним сыном отправлялись на отдых в город Сатка. Приближаясь к назначенному месту, они попали в смертельное ДТП. Водитель грузового автомобиля КАМАЗ не выбрал безопасную скорость, из-за чего машину занесло на встречную полосу движения, где она столкнулся с автомобилем семьи Kia Rio. Впоследствии легковушку отбросило под попутно двигающийся другой грузовик. Супруги с ребенком погибли на месте.