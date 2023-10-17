Челябинский депутат Мухометьярова повезет на фронт миноискатели

18 октября 2023 в 01:41 Размер текста - 17 +

Ольга Мухометьярова в восьмой раз повезет на СВО гуманитарную помощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова повезет в зону СВО миноискатели, анализаторы частот, напашники «ИНГРА» и шлемы «Армид». Как написала депутат на своей странице в соцсетях, средства помогли собрать жители, а для нее самой это будет уже восьмая поездка. «Получила очередной металлодетектор (он же миноискатель), можно констатировать, что подготовка к восьмой командировке в зону СВО начата. За уникальный прибор стоимостью 135 тысяч рублей спасибо Вячеславу Анатольевичу Жилину и ООО „КадастрГрупп“. Светлана Н. оплатила второй к предстоящей поездке миноискатель, предприятие Евгении У. оплатило два бронежилета „ИНГРА“, шесть напашников „ИНГРА“ и два шлема „Армид“. А я, в свою очередь, оплатила и уже получила два анализатора частот для выявления БПЛА», — пишет депутат на своей официальной странице во «ВКонтакте». Мухометьярова отметила, что груз формировался по заявкам подразделений, где выполняют боевые задачи ее мобилизованные земляки из Златоуста. Ранее депутат и ее соратники сшили на СВО маскировочный тент размером в 64 квадратных метра. Для тента использовали 250 лыковых кистей и 1,5 бобины ниток большого размера.

Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова повезет в зону СВО миноискатели, анализаторы частот, напашники «ИНГРА» и шлемы «Армид». Как написала депутат на своей странице в соцсетях, средства помогли собрать жители, а для нее самой это будет уже восьмая поездка. «Получила очередной металлодетектор (он же миноискатель), можно констатировать, что подготовка к восьмой командировке в зону СВО начата. За уникальный прибор стоимостью 135 тысяч рублей спасибо Вячеславу Анатольевичу Жилину и ООО „КадастрГрупп“. Светлана Н. оплатила второй к предстоящей поездке миноискатель, предприятие Евгении У. оплатило два бронежилета „ИНГРА“, шесть напашников „ИНГРА“ и два шлема „Армид“. А я, в свою очередь, оплатила и уже получила два анализатора частот для выявления БПЛА», — пишет депутат на своей официальной странице во «ВКонтакте». Мухометьярова отметила, что груз формировался по заявкам подразделений, где выполняют боевые задачи ее мобилизованные земляки из Златоуста. Ранее депутат и ее соратники сшили на СВО маскировочный тент размером в 64 квадратных метра. Для тента использовали 250 лыковых кистей и 1,5 бобины ниток большого размера.