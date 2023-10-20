В Госдуме призвали лишить депутатов дорогих авто и телохранителей

Милонов: депутаты на дорогих авто дискредитируют Госдуму

20 октября 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Виталий Милонов заявил, что не все депутаты Госдумы могут позволить себе «Майбах» Фото: Антон Белицкий Зампредседателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что депутатам не нужно пользоваться дорогими автомобилями и охраной. По его словам, они дискредитируют парламент. Милонов согласился со словами глава Дагестана Сергея Меликова, который пристыдил местных чиновников пристрастие к дорогим авто. «Если депутаты едут на „Майбахе“, то они дискредитируют всю Госдуму, потому что люди думают, что мы все ездим на „Майбахе“. Вы ездите, а думают про нас, что мы такие же», — заявил Виталий Милонов, его слова передает News.ru . Парламентарий отметил, что депутатам не нужна и личная охрана во время передвижения по городу. По его словам, народным избранникам нужно быть скромнее, показывая, что они обычные люди. Ранее глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал своих чиновников. Он заявил, что им надо передвигаться без машин и охраны. Таким образом чиновники смогут общаться с местными жителями. В сентябре президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому чиновники должны пользоваться отечественными автомобилями во время служебных поездок. Контроль над исполнением указа он предоставил правительству.

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что депутатам не нужно пользоваться дорогими автомобилями и охраной. По его словам, они дискредитируют парламент. Милонов согласился со словами глава Дагестана Сергея Меликова, который пристыдил местных чиновников пристрастие к дорогим авто. «Если депутаты едут на „Майбахе“, то они дискредитируют всю Госдуму, потому что люди думают, что мы все ездим на „Майбахе“. Вы ездите, а думают про нас, что мы такие же», — заявил Виталий Милонов, его слова передает News.ru. Парламентарий отметил, что депутатам не нужна и личная охрана во время передвижения по городу. По его словам, народным избранникам нужно быть скромнее, показывая, что они обычные люди. Ранее глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал своих чиновников. Он заявил, что им надо передвигаться без машин и охраны. Таким образом чиновники смогут общаться с местными жителями. В сентябре президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому чиновники должны пользоваться отечественными автомобилями во время служебных поездок. Контроль над исполнением указа он предоставил правительству.