Из челябинского города отправили три тонны помощи в Донбасс. Фото

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Отправка гуманитарной помощи на Донбасс. Челябинск , гуманитарная помощь донбассу
В посылку жителям Волновахи вошли теплые вещи и стройматериалы Фото:
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Из Троицка Челябинской области отправили три тонны теплой одежды и стройматериалов в Волноваху (ДНР). Также аптечки и дроны доставят бойцам СВО, сообщили 9 ноября в пресс-службе мэрии Троицка.

«Около трех тонн собрали жители Троицка. Теплую одежду и строительные материалы для восстановления домов и социальных учреждений отвезут в Волноваху. Дроны, аптечки, продукты и другую помощь доставят землякам, которые участвуют в спецоперации», — уточнили в пресс-службе.

Троицкий пункт сбора помощи постоянно отправляет посылки бойцам на фронт и мирному населению Ясиноватой и Волновахи. Также местные помогают тем, кто только собирается «за ленточку». В этот раз комплекты со всем необходимым вручили двум бойцам.

В общей сложности из Троицка в ДНР отправили около трех тонн
В общей сложности из Троицка в ДНР отправили около трех тонн
Фото:
Два комплекта со спальниками, рюкзаками и прочим выдали двум отправляющимся на СВО бойцам
Два комплекта со спальниками, рюкзаками и прочим выдали двум отправляющимся на СВО бойцам
Фото:

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Из Троицка Челябинской области отправили три тонны теплой одежды и стройматериалов в Волноваху (ДНР). Также аптечки и дроны доставят бойцам СВО, сообщили 9 ноября в пресс-службе мэрии Троицка. «Около трех тонн собрали жители Троицка. Теплую одежду и строительные материалы для восстановления домов и социальных учреждений отвезут в Волноваху. Дроны, аптечки, продукты и другую помощь доставят землякам, которые участвуют в спецоперации», — уточнили в пресс-службе. Троицкий пункт сбора помощи постоянно отправляет посылки бойцам на фронт и мирному населению Ясиноватой и Волновахи. Также местные помогают тем, кто только собирается «за ленточку». В этот раз комплекты со всем необходимым вручили двум бойцам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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