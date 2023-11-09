Из челябинского города отправили три тонны помощи в Донбасс. Фото

09 ноября 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

В посылку жителям Волновахи вошли теплые вещи и стройматериалы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из Троицка Челябинской области отправили три тонны теплой одежды и стройматериалов в Волноваху (ДНР). Также аптечки и дроны доставят бойцам СВО, сообщили 9 ноября в пресс-службе мэрии Троицка. «Около трех тонн собрали жители Троицка. Теплую одежду и строительные материалы для восстановления домов и социальных учреждений отвезут в Волноваху. Дроны, аптечки, продукты и другую помощь доставят землякам, которые участвуют в спецоперации», — уточнили в пресс-службе. Троицкий пункт сбора помощи постоянно отправляет посылки бойцам на фронт и мирному населению Ясиноватой и Волновахи. Также местные помогают тем, кто только собирается «за ленточку». В этот раз комплекты со всем необходимым вручили двум бойцам. В общей сложности из Троицка в ДНР отправили около трех тонн Фото: telegram-канал «Администрация города Троицка Челябинской области» Два комплекта со спальниками, рюкзаками и прочим выдали двум отправляющимся на СВО бойцам Фото: telegram-канал «Администрация города Троицка Челябинской области»

Из Троицка Челябинской области отправили три тонны теплой одежды и стройматериалов в Волноваху (ДНР). Также аптечки и дроны доставят бойцам СВО, сообщили 9 ноября в пресс-службе мэрии Троицка. «Около трех тонн собрали жители Троицка. Теплую одежду и строительные материалы для восстановления домов и социальных учреждений отвезут в Волноваху. Дроны, аптечки, продукты и другую помощь доставят землякам, которые участвуют в спецоперации», — уточнили в пресс-службе. Троицкий пункт сбора помощи постоянно отправляет посылки бойцам на фронт и мирному населению Ясиноватой и Волновахи. Также местные помогают тем, кто только собирается «за ленточку». В этот раз комплекты со всем необходимым вручили двум бойцам.