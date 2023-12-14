AT раскрыла, зачем США направили на Украину своего генерала

AT: Пентагон направил генерала на Украину, чтобы заморозить конфликт

14 декабря 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

США направили генерал-лейтенанта на Украину для заморозки конфликта Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пентагон отправил на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто, чтобы он убедил украинского лидера Владимира Зеленского заморозить конфликт. Об этом сообщил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен. «Он (Агуто — прим. URA.RU) будет исполнять обязанности теневого командующего армией Украины, по сути, заменяя нынешнего командующего. Агуто будет стоять над командующим сухопутной армией Александром Сырским», — говорится в материале Брайена для Asia Times. Он также добавил, что генерал-лейтенант получил указания, согласно которым ему нужно заставить украинских военнослужащих перейти на оборонительную стратегию, а Зеленского — заморозить конфликт как минимум до весны. Ранее Зеленский заявил, что конфликт необходимо закончить, а не заморозить. По его словам, страна понесет потери даже в случае его приостановки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия выступает против заморозки. Он уточнил, что РФ учитывает только вариант завершения СВО путем обеспечения интересов своей страны. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сказала, что заморозка конфликта приведет к потере суверенитета Украины, а также сохранит угрозу для Европы. По словам Бербок, для России такая ситуация была бы стратегической возможностью восстановить свою военную эффективность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пентагон отправил на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто, чтобы он убедил украинского лидера Владимира Зеленского заморозить конфликт. Об этом сообщил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен. «Он (Агуто — прим. URA.RU) будет исполнять обязанности теневого командующего армией Украины, по сути, заменяя нынешнего командующего. Агуто будет стоять над командующим сухопутной армией Александром Сырским», — говорится в материале Брайена для Asia Times. Он также добавил, что генерал-лейтенант получил указания, согласно которым ему нужно заставить украинских военнослужащих перейти на оборонительную стратегию, а Зеленского — заморозить конфликт как минимум до весны. Ранее Зеленский заявил, что конфликт необходимо закончить, а не заморозить. По его словам, страна понесет потери даже в случае его приостановки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия выступает против заморозки. Он уточнил, что РФ учитывает только вариант завершения СВО путем обеспечения интересов своей страны. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сказала, что заморозка конфликта приведет к потере суверенитета Украины, а также сохранит угрозу для Европы. По словам Бербок, для России такая ситуация была бы стратегической возможностью восстановить свою военную эффективность.