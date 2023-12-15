«Единая Россия» поможет россиянам с риском развития болезней сердца

15 декабря 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

На сферу здравоохранения выделено пять триллионов рублей, заявил Евгений Нифантьев Фото: Алексей Гущин © URA.RU В ходе осенней сессии партия «Единая Россия» приняла решения, связанные с здравоохранением. Благодаря поправкам в бюджет, на сферу здравоохранения было выделено около пяти триллионов рублей. Ежегодно для граждан с риском развития болезней сердца будет направляться два миллиарда рублей на дополнительное лекарственное обеспечение. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Евгений Нифантьев. «Два миллиарда рублей выделяется ежегодно на дополнительное лекарственное обеспечение граждан с риском развития инсультов, инфарктов, хронической сердечной недостаточности», — заявил Нифантьев в пресс-релизе на официальном сайте партии. Он добавил, что благодаря усилиям «Единой России» огромное количество жизней российских граждан будет спасено. В ходе осенней сессии, партия приняла ряд ключевых решений в области здравоохранения. Благодаря поправкам, внесенным партией в бюджет, на финансирование сферы здравоохранения выделено почти пять триллионов рублей. Благодаря новым изменениям, лекарства будут доступны не только для тех, кто уже перенес инсульт или инфаркт, но и для предотвращения возникновения этих заболеваний. Кроме того, развивается Фонд обязательного медицинского страхования, а законы о биологической безопасности и обязательном медицинском страховании будут распространены на новые регионы. В бюджете на 2024—2026 годы также предусмотрены средства для реализации народной программы «Единой России», строительства и ремонта медицинских и образовательных учреждений, а также дополнительного финансирования лекарственного обеспечения для людей с сердечными проблемами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ходе осенней сессии партия «Единая Россия» приняла решения, связанные с здравоохранением. Благодаря поправкам в бюджет, на сферу здравоохранения было выделено около пяти триллионов рублей. Ежегодно для граждан с риском развития болезней сердца будет направляться два миллиарда рублей на дополнительное лекарственное обеспечение. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Евгений Нифантьев. «Два миллиарда рублей выделяется ежегодно на дополнительное лекарственное обеспечение граждан с риском развития инсультов, инфарктов, хронической сердечной недостаточности», — заявил Нифантьев в пресс-релизе на официальном сайте партии. Он добавил, что благодаря усилиям «Единой России» огромное количество жизней российских граждан будет спасено. В ходе осенней сессии, партия приняла ряд ключевых решений в области здравоохранения. Благодаря поправкам, внесенным партией в бюджет, на финансирование сферы здравоохранения выделено почти пять триллионов рублей. Благодаря новым изменениям, лекарства будут доступны не только для тех, кто уже перенес инсульт или инфаркт, но и для предотвращения возникновения этих заболеваний. Кроме того, развивается Фонд обязательного медицинского страхования, а законы о биологической безопасности и обязательном медицинском страховании будут распространены на новые регионы. В бюджете на 2024—2026 годы также предусмотрены средства для реализации народной программы «Единой России», строительства и ремонта медицинских и образовательных учреждений, а также дополнительного финансирования лекарственного обеспечения для людей с сердечными проблемами.