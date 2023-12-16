Mysl Polska: украинцы принесли в Польшу нацизм и венерические болезни

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Польша пожаловалась на два «подарка» от беженцев с Украины Фото:

Беженцы из Украины привезли с собой в Польшу нацистскую идеологию и ВИЧ. Об этом написали польские журналисты.

«Серьезной проблемой может стать проникновение на территорию Польши представителей украинских неонацистских кругов. Украинский национализм отличается явным антипольским настроем, поэтому особенно опасен», — пишут в Mysl Polska.

Уточняется, что в Польше к 2022 году количество ВИЧ-инфицированных увеличилось почти вдвое, а к 2023 году вдвое больше стало больных сифилисом. Издание отмечает, что это связано с нежеланием «проверять толпы людей».

Новый глава МИД Польши посетит Киев. Зеленский также просил нового премьера срочно встретиться с ним.

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Беженцы из Украины привезли с собой в Польшу нацистскую идеологию и ВИЧ. Об этом написали польские журналисты. «Серьезной проблемой может стать проникновение на территорию Польши представителей украинских неонацистских кругов. Украинский национализм отличается явным антипольским настроем, поэтому особенно опасен», — пишут в Mysl Polska. Уточняется, что в Польше к 2022 году количество ВИЧ-инфицированных увеличилось почти вдвое, а к 2023 году вдвое больше стало больных сифилисом. Издание отмечает, что это связано с нежеланием «проверять толпы людей». Новый глава МИД Польши посетит Киев. Зеленский также просил нового премьера срочно встретиться с ним.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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