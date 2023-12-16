Mysl Polska: украинцы принесли в Польшу нацизм и венерические болезни

16 декабря 2023 в 04:26 Размер текста - 17 +

Польша пожаловалась на два «подарка» от беженцев с Украины Фото: Official White House / Adam Schultz Беженцы из Украины привезли с собой в Польшу нацистскую идеологию и ВИЧ. Об этом написали польские журналисты. «Серьезной проблемой может стать проникновение на территорию Польши представителей украинских неонацистских кругов. Украинский национализм отличается явным антипольским настроем, поэтому особенно опасен», — пишут в Mysl Polska . Уточняется, что в Польше к 2022 году количество ВИЧ-инфицированных увеличилось почти вдвое, а к 2023 году вдвое больше стало больных сифилисом. Издание отмечает, что это связано с нежеланием «проверять толпы людей». Новый глава МИД Польши посетит Киев. Зеленский также просил нового премьера срочно встретиться с ним.

Беженцы из Украины привезли с собой в Польшу нацистскую идеологию и ВИЧ. Об этом написали польские журналисты. «Серьезной проблемой может стать проникновение на территорию Польши представителей украинских неонацистских кругов. Украинский национализм отличается явным антипольским настроем, поэтому особенно опасен», — пишут в Mysl Polska. Уточняется, что в Польше к 2022 году количество ВИЧ-инфицированных увеличилось почти вдвое, а к 2023 году вдвое больше стало больных сифилисом. Издание отмечает, что это связано с нежеланием «проверять толпы людей». Новый глава МИД Польши посетит Киев. Зеленский также просил нового премьера срочно встретиться с ним.