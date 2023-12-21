Стало известно о состоянии госпитализированных детей с поезда Тюмень-Адлер

Не менее у 38 детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер, выявлено инфекционное заболевание. Об этом сообщил РЕН-ТВ.
«Инфекционное заболевание заподозрили у 38 детей», — говорится в сообщении. По данным РЕН-ТВ, девять детей находится в состоянии средней степени тяжести.
Ранее стало известно, что 12-летняя девочка погибла в поезде из-за инфекционного заболевания. В дороге у одного из школьников, возвращавшихся из лагеря, поднялась температура. Ночью в Саратове 125 детей были сняты с поезда из-за инфекции и доставлены в больницу, передает телеканал 360. Роспотребнадзор взял ситуацию на особый контроль, сообщает «Национальная служба новостей».
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