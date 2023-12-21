Стало известно о состоянии госпитализированных детей с поезда Тюмень-Адлер

РЕН ТВ: 38 детей пострадали из-за инфекционного заболевания
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Поезда дальнего следования на железнодорожном вокзале во время снегопада. Рязань, снег, вокзал, поезд, зима, путешествие, пассажир, проводник, ржд, турист, жд, пассажиры, туризм, железная дорога, проводник поезда, рязань
Девять детей находится в состоянии средней степени тяжести Фото:
новость из сюжета
Детей, ехавших с отдыха, сняли с поезда из-за вспышки инфекции

Не менее у 38 детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер, выявлено инфекционное заболевание. Об этом сообщил РЕН-ТВ.

«Инфекционное заболевание заподозрили у 38 детей», — говорится в сообщении. По данным РЕН-ТВ, девять детей находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее стало известно, что 12-летняя девочка погибла в поезде из-за инфекционного заболевания. В дороге у одного из школьников, возвращавшихся из лагеря, поднялась температура. Ночью в Саратове 125 детей были сняты с поезда из-за инфекции и доставлены в больницу, передает телеканал 360. Роспотребнадзор взял ситуацию на особый контроль, сообщает «Национальная служба новостей».

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Не менее у 38 детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер, выявлено инфекционное заболевание. Об этом сообщил РЕН-ТВ. «Инфекционное заболевание заподозрили у 38 детей», — говорится в сообщении. По данным РЕН-ТВ, девять детей находится в состоянии средней степени тяжести. Ранее стало известно, что 12-летняя девочка погибла в поезде из-за инфекционного заболевания. В дороге у одного из школьников, возвращавшихся из лагеря, поднялась температура. Ночью в Саратове 125 детей были сняты с поезда из-за инфекции и доставлены в больницу, передает телеканал 360. Роспотребнадзор взял ситуацию на особый контроль, сообщает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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