Стало известно о состоянии госпитализированных детей с поезда Тюмень-Адлер

РЕН ТВ: 38 детей пострадали из-за инфекционного заболевания

21 декабря 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

Девять детей находится в состоянии средней степени тяжести Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Детей, ехавших с отдыха, сняли с поезда из-за вспышки инфекции Не менее у 38 детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер, выявлено инфекционное заболевание. Об этом сообщил РЕН-ТВ. «Инфекционное заболевание заподозрили у 38 детей», — говорится в сообщении. По данным РЕН-ТВ, девять детей находится в состоянии средней степени тяжести. Ранее стало известно, что 12-летняя девочка погибла в поезде из-за инфекционного заболевания. В дороге у одного из школьников, возвращавшихся из лагеря, поднялась температура. Ночью в Саратове 125 детей были сняты с поезда из-за инфекции и доставлены в больницу, передает телеканал 360. Роспотребнадзор взял ситуацию на особый контроль, сообщает «Национальная служба новостей».

Не менее у 38 детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер, выявлено инфекционное заболевание. Об этом сообщил РЕН-ТВ. «Инфекционное заболевание заподозрили у 38 детей», — говорится в сообщении. По данным РЕН-ТВ, девять детей находится в состоянии средней степени тяжести. Ранее стало известно, что 12-летняя девочка погибла в поезде из-за инфекционного заболевания. В дороге у одного из школьников, возвращавшихся из лагеря, поднялась температура. Ночью в Саратове 125 детей были сняты с поезда из-за инфекции и доставлены в больницу, передает телеканал 360. Роспотребнадзор взял ситуацию на особый контроль, сообщает «Национальная служба новостей».