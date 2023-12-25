В России задумались над изучением украинского языка в школах

Рособрнадзор: в школах РФ могут начать изучать украинский язык
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День знаний, открытие лицея N 10. Мкр Погоды. Пермь, школьный класс, школа, парты, современный класс
Анзор Музаев заявил, что украинский язык появится в школах РФ, если это необходимо ученикам Фото:

В школах РФ может появиться возможность изучения украинского языка. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, нужно ввести данные уроки, если этого хотят ученики.

«Рособрнадзор отследит возможность изучения украинского в тех школах, где есть желающие. Такое право у учеников быть должно», — сообщил Музаев. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова заявила, что в школах региона отменят обязательное изучение украинского языка, передает «Национальная служба новостей». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ни одна школа региона не согласилась вводить обучение украинскому языку.

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В школах РФ может появиться возможность изучения украинского языка. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, нужно ввести данные уроки, если этого хотят ученики. «Рособрнадзор отследит возможность изучения украинского в тех школах, где есть желающие. Такое право у учеников быть должно», — сообщил Музаев. Его слова приводит РИА Новости. Ранее министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова заявила, что в школах региона отменят обязательное изучение украинского языка, передает «Национальная служба новостей». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ни одна школа региона не согласилась вводить обучение украинскому языку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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