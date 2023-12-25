Суд отправил петербурженку в психбольницу за фейки про армию

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Суд. Курган, приговор, судья, суд, судебный процесс
По решению суда, Петрова будет лечиться шесть месяцев в психбольнице Фото:

Калининский районный суд Санкт-Петербурга отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу Викторию Петрову. Пробудет она там шесть месяцев. Женщина обвиняется в распространении заведомо ложных сведений о действиях российской армии.

«Районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Виктории Петровой, который предусматривает принудительное лечение в течение шести месяцев в психиатрическом стационаре общего типа», — передает РБК со ссылкой на пресс-службу судов города. Известно, что выездное заседание по делу Петровой провели в психиатрической больнице им. И.И. Скворцова-Степанова в закрытом режиме. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 207.3 части 2 уголовного кодекса России. Женщину обвиняют в публичном распространении фейков о ВС РФ.

Уточняется, что Викторию Петрову арестовали еще весной 2022 года за посты в соцсетях. Суд заподозрил ее в невменяемости во время процесса, поэтому заседания стали проводить в психбольнице.

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Калининский районный суд Санкт-Петербурга отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу Викторию Петрову. Пробудет она там шесть месяцев. Женщина обвиняется в распространении заведомо ложных сведений о действиях российской армии. «Районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Виктории Петровой, который предусматривает принудительное лечение в течение шести месяцев в психиатрическом стационаре общего типа», — передает РБК со ссылкой на пресс-службу судов города. Известно, что выездное заседание по делу Петровой провели в психиатрической больнице им. И.И. Скворцова-Степанова в закрытом режиме. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 207.3 части 2 уголовного кодекса России. Женщину обвиняют в публичном распространении фейков о ВС РФ. Уточняется, что Викторию Петрову арестовали еще весной 2022 года за посты в соцсетях. Суд заподозрил ее в невменяемости во время процесса, поэтому заседания стали проводить в психбольнице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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