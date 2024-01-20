Россия стала крупнейшим поставщиком нефти и газа в Китай

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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, арктика, нефтедобыча, приразломное, льдины, танкер, нефтяная платформа, михаил ульянов, печорское море
Россия и Китай остаются главными экономическими партнерами Фото:

Россия заняла первое место среди поставщиков нефти в Китай и третье по экспорту сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает Главное таможенное управление КНР.

«По итогам года Россия сохранила за собой первое место среди крупнейших поставщиков нефти в КНР. Второе место занимает Саудовская Аравия (86 млн тонн)», — сообщает таможня Китая, передает ТАСС. Отмечается, что Россия заняла третье место по экспорту СПГ в Китай. На первом месте находится Австралия (24,2 миллиона тонн).

Касательно нефти, стоимость поставок из России в Китай составила 60,6 миллиардов долларов. Это почти на 4% больше, чем в 2021 году. Ситуация с СПГ следующая: стоимость экспорта в КНР снизилась на 24,6% в сравнении с позапрошлым отчетом и составила 5,2 миллиарда долларов.

Ранее китайская таможня сообщала, что торговля между странами рекордно выросла. До этого глава КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин договорились нарастить объемы товарооборота в 2024 году. Этой цели удалось достичь раньше срока. Китай активно покупает у России энергоресурсы. Издание VSE42.RU сообщало, что Кемеровская область отдает до 90% кузбасского леса КНР.

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Россия заняла первое место среди поставщиков нефти в Китай и третье по экспорту сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает Главное таможенное управление КНР. «По итогам года Россия сохранила за собой первое место среди крупнейших поставщиков нефти в КНР. Второе место занимает Саудовская Аравия (86 млн тонн)», — сообщает таможня Китая, передает ТАСС. Отмечается, что Россия заняла третье место по экспорту СПГ в Китай. На первом месте находится Австралия (24,2 миллиона тонн). Касательно нефти, стоимость поставок из России в Китай составила 60,6 миллиардов долларов. Это почти на 4% больше, чем в 2021 году. Ситуация с СПГ следующая: стоимость экспорта в КНР снизилась на 24,6% в сравнении с позапрошлым отчетом и составила 5,2 миллиарда долларов. Ранее китайская таможня сообщала, что торговля между странами рекордно выросла. До этого глава КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин договорились нарастить объемы товарооборота в 2024 году. Этой цели удалось достичь раньше срока. Китай активно покупает у России энергоресурсы. Издание VSE42.RU сообщало, что Кемеровская область отдает до 90% кузбасского леса КНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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