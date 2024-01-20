Россия стала крупнейшим поставщиком нефти и газа в Китай

20 января 2024 в 08:38 Размер текста - 17 +

Россия и Китай остаются главными экономическими партнерами Фото: media.gazprom-neft.ru Россия заняла первое место среди поставщиков нефти в Китай и третье по экспорту сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает Главное таможенное управление КНР. «По итогам года Россия сохранила за собой первое место среди крупнейших поставщиков нефти в КНР. Второе место занимает Саудовская Аравия (86 млн тонн)», — сообщает таможня Китая, передает ТАСС. Отмечается, что Россия заняла третье место по экспорту СПГ в Китай. На первом месте находится Австралия (24,2 миллиона тонн). Касательно нефти, стоимость поставок из России в Китай составила 60,6 миллиардов долларов. Это почти на 4% больше, чем в 2021 году. Ситуация с СПГ следующая: стоимость экспорта в КНР снизилась на 24,6% в сравнении с позапрошлым отчетом и составила 5,2 миллиарда долларов. Ранее китайская таможня сообщала, что торговля между странами рекордно выросла. До этого глава КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин договорились нарастить объемы товарооборота в 2024 году. Этой цели удалось достичь раньше срока. Китай активно покупает у России энергоресурсы. Издание VSE42.RU сообщало, что Кемеровская область отдает до 90% кузбасского леса КНР.

Россия заняла первое место среди поставщиков нефти в Китай и третье по экспорту сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает Главное таможенное управление КНР. «По итогам года Россия сохранила за собой первое место среди крупнейших поставщиков нефти в КНР. Второе место занимает Саудовская Аравия (86 млн тонн)», — сообщает таможня Китая, передает ТАСС. Отмечается, что Россия заняла третье место по экспорту СПГ в Китай. На первом месте находится Австралия (24,2 миллиона тонн). Касательно нефти, стоимость поставок из России в Китай составила 60,6 миллиардов долларов. Это почти на 4% больше, чем в 2021 году. Ситуация с СПГ следующая: стоимость экспорта в КНР снизилась на 24,6% в сравнении с позапрошлым отчетом и составила 5,2 миллиарда долларов. Ранее китайская таможня сообщала, что торговля между странами рекордно выросла. До этого глава КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин договорились нарастить объемы товарооборота в 2024 году. Этой цели удалось достичь раньше срока. Китай активно покупает у России энергоресурсы. Издание VSE42.RU сообщало, что Кемеровская область отдает до 90% кузбасского леса КНР.