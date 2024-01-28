Спасатели в Петербурге тушили автомобили на парковке
В Петербурге на парковке сгорели шесть легковых машин. Информацию об этом опубликовал telegram-канал Shot.
«В Санкт-Петербурге шесть легковушек сгорели дотла на парковке. Полицейские подозревают, что причиной пожара мог стать поджог», —
По данным Shot, машины загорелись примерно в половине десятого вечера 28 января во дворе дома на улице Рашетова в Выборгском районе. Пожарных вызвали горожане, заметившие происшествие, передает Shot. На месте работает полиция, пострадавших нет.
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