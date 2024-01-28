28 января 2024

Шесть автомобилей сгорели дотла в Санкт-Петербурге. Видео

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Веселые старты МЧС. Курган, мчс, пожарник, пожарные
Спасатели в Петербурге тушили автомобили на парковке Фото:

В Петербурге на парковке сгорели шесть легковых машин. Информацию об этом опубликовал telegram-канал Shot.

«В Санкт-Петербурге шесть легковушек сгорели дотла на парковке. Полицейские подозревают, что причиной пожара мог стать поджог», — указано в сообщении.

По данным Shot, машины загорелись примерно в половине десятого вечера 28 января во дворе дома на улице Рашетова в Выборгском районе. Пожарных вызвали горожане, заметившие происшествие, передает Shot. На месте работает полиция, пострадавших нет.

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В Петербурге на парковке сгорели шесть легковых машин. Информацию об этом опубликовал telegram-канал Shot. «В Санкт-Петербурге шесть легковушек сгорели дотла на парковке. Полицейские подозревают, что причиной пожара мог стать поджог», — указано в сообщении. По данным Shot, машины загорелись примерно в половине десятого вечера 28 января во дворе дома на улице Рашетова в Выборгском районе. Пожарных вызвали горожане, заметившие происшествие, передает Shot. На месте работает полиция, пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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