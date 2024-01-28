Шесть автомобилей сгорели дотла в Санкт-Петербурге. Видео

29 января 2024 в 01:03 Размер текста - 17 +

Спасатели в Петербурге тушили автомобили на парковке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Петербурге на парковке сгорели шесть легковых машин. Информацию об этом опубликовал telegram-канал Shot. «В Санкт-Петербурге шесть легковушек сгорели дотла на парковке. Полицейские подозревают, что причиной пожара мог стать поджог», — указано в сообщении. По данным Shot, машины загорелись примерно в половине десятого вечера 28 января во дворе дома на улице Рашетова в Выборгском районе. Пожарных вызвали горожане, заметившие происшествие, передает Shot. На месте работает полиция, пострадавших нет.

В Петербурге на парковке сгорели шесть легковых машин. Информацию об этом опубликовал telegram-канал Shot. «В Санкт-Петербурге шесть легковушек сгорели дотла на парковке. Полицейские подозревают, что причиной пожара мог стать поджог», — указано в сообщении. По данным Shot, машины загорелись примерно в половине десятого вечера 28 января во дворе дома на улице Рашетова в Выборгском районе. Пожарных вызвали горожане, заметившие происшествие, передает Shot. На месте работает полиция, пострадавших нет.