Baza: учительница, совратившая ученика в Ленобласти, объяснила свое поведение

Baza: учительница, совратившая школьника, заявила, что писала ему из вежливости
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Учительница, обвиненная в педофилии, заявила, что ничего не было Фото:

В Ленобласти учительница, которую ранее задержали за совращение четвероклассника, заявила, что между ней и учеником ничего не было. По ее словам, он сам активно проявлял к девушке знаки внимания, а педагог, в свою очередь, проявляла вежливость, чтобы не травмировать ребенка. Об этом написали в telegram-канале Baza.

«По словам родных учительницы, у 11-летнего мальчика началось активное половое созревание, и он начал проявлять знаки внимания к 25-летней Анне еще в прошлом году. Школьник отправлял ей сообщения с признаниями в любви и различными непристойными предложениями. Родные Анны утверждают, что девушка уклончиво отвечала на все его сообщения, чтобы не травмировать психику ребенка», — написали в telegram-канале.

По словам, девушки, между ней и школьником ничего не было, а первые показания она давала под давлением следователя. Родные Анны утверждают, что учительницу убедили написать объяснительную и указать, что она влюбилась в мальчика, обещая только административную ответственность.

О задержании учительницы стало известно 2 февраля. Мать четвероклассника обвинила 25-летнюю девушку в действиях сексуального характера с ее сыном. Если Анну признают виновной, ей может грозить от 12 до 20 лет тюрьмы.

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В Ленобласти учительница, которую ранее задержали за совращение четвероклассника, заявила, что между ней и учеником ничего не было. По ее словам, он сам активно проявлял к девушке знаки внимания, а педагог, в свою очередь, проявляла вежливость, чтобы не травмировать ребенка. Об этом написали в telegram-канале Baza. «По словам родных учительницы, у 11-летнего мальчика началось активное половое созревание, и он начал проявлять знаки внимания к 25-летней Анне еще в прошлом году. Школьник отправлял ей сообщения с признаниями в любви и различными непристойными предложениями. Родные Анны утверждают, что девушка уклончиво отвечала на все его сообщения, чтобы не травмировать психику ребенка», — написали в telegram-канале. По словам, девушки, между ней и школьником ничего не было, а первые показания она давала под давлением следователя. Родные Анны утверждают, что учительницу убедили написать объяснительную и указать, что она влюбилась в мальчика, обещая только административную ответственность. О задержании учительницы стало известно 2 февраля. Мать четвероклассника обвинила 25-летнюю девушку в действиях сексуального характера с ее сыном. Если Анну признают виновной, ей может грозить от 12 до 20 лет тюрьмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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