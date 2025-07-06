Российские геймеры столкнулись с массовыми сбоями Nintendo Switch 2

Геймеры из России жалуются на массовые сбои консоли Nintendo Switch 2. Консоль не заряжается до конца и не позволяет пользователям из РФ загружать игры. Об этом заявил telegram-канал Shot.
«Первая (проблема — прим. URA.RU) — невозможность скачать игры в магазине eShop и обновить саму приставку. Вторая проблема — невозможность зарядить устройство до конца», — написано в материале. Предположительно это из-за нахождения приставки в России.
По информации, решением обновления приставки и установки игр может стать перепрошивка модема приставки. Однако это может повлиять на дальнейшую работу устройства и вызвать другие проблемы.
Продажи приставки начались 5 июня. Официально в Россию она не завозится, но ее можно приобрести. Начальная цена товара в РФ — 50 тысяч рублей.
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