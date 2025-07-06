Российские геймеры столкнулись с массовыми сбоями Nintendo Switch 2

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Решением проблемы может стать перепрошивка приставки, но это может повлечь за собой другие проблемы, пишет Shot
Решением проблемы может стать перепрошивка приставки, но это может повлечь за собой другие проблемы, пишет Shot Фото:

Геймеры из России жалуются на массовые сбои консоли Nintendo Switch 2. Консоль не заряжается до конца и не позволяет пользователям из РФ загружать игры. Об этом заявил telegram-канал Shot.

«Первая (проблема — прим. URA.RU) — невозможность скачать игры в магазине eShop и обновить саму приставку. Вторая проблема — невозможность зарядить устройство до конца», — написано в материале. Предположительно это из-за нахождения приставки в России.

По информации, решением обновления приставки и установки игр может стать перепрошивка модема приставки. Однако это может повлиять на дальнейшую работу устройства и вызвать другие проблемы.

Продажи приставки начались 5 июня. Официально в Россию она не завозится, но ее можно приобрести. Начальная цена товара в РФ — 50 тысяч рублей.

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Геймеры из России жалуются на массовые сбои консоли Nintendo Switch 2. Консоль не заряжается до конца и не позволяет пользователям из РФ загружать игры. Об этом заявил telegram-канал Shot. «Первая (проблема — прим. URA.RU) — невозможность скачать игры в магазине eShop и обновить саму приставку. Вторая проблема — невозможность зарядить устройство до конца», — написано в материале. Предположительно это из-за нахождения приставки в России. По информации, решением обновления приставки и установки игр может стать перепрошивка модема приставки. Однако это может повлиять на дальнейшую работу устройства и вызвать другие проблемы. Продажи приставки начались 5 июня. Официально в Россию она не завозится, но ее можно приобрести. Начальная цена товара в РФ — 50 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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