В Кремле рассказали, как Путин побоялся беспокоить жителей Санкт-Петербурга

Песков: Путин не выезжал на дороги общего пользования, передвигаясь по Стрельне
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий, топ
Путин не выезжал на дороги общего пользования во время поездки по Стрельне, рассказал Дмитрий Песков Фото:

Президент РФ Владимир Путин во время поездки на автомобиле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по Стрельне не выезжал на дороги общего пользования, боясь доставить дискомфорт жителям Санкт-Петербурга. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Все-таки они передвигались по территории Константиновского дворца, поэтому они не выезжали на дороги общего пользования, там, конечно, это могло бы доставить очень много дискомфорта жителям Санкт-Петербурга и гостям Северной столицы», — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его telegram-канале. Он добавил, что на этой территории зачастую большие пробки.

Ранее сообщалось, что Путин лично привез Лукашенко на заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства в Константиновском дворце. Отмечалось, что три дня президенты передвигались по Стрельне совместно. В Сети также появилось видео, как лидеры государств выходят с передних мест автомобиля.

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Президент РФ Владимир Путин во время поездки на автомобиле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по Стрельне не выезжал на дороги общего пользования, боясь доставить дискомфорт жителям Санкт-Петербурга. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Все-таки они передвигались по территории Константиновского дворца, поэтому они не выезжали на дороги общего пользования, там, конечно, это могло бы доставить очень много дискомфорта жителям Санкт-Петербурга и гостям Северной столицы», — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его telegram-канале. Он добавил, что на этой территории зачастую большие пробки. Ранее сообщалось, что Путин лично привез Лукашенко на заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства в Константиновском дворце. Отмечалось, что три дня президенты передвигались по Стрельне совместно. В Сети также появилось видео, как лидеры государств выходят с передних мест автомобиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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