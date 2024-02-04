В Кремле рассказали, как Путин побоялся беспокоить жителей Санкт-Петербурга

Песков: Путин не выезжал на дороги общего пользования, передвигаясь по Стрельне

04 февраля 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

Путин не выезжал на дороги общего пользования во время поездки по Стрельне, рассказал Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин во время поездки на автомобиле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по Стрельне не выезжал на дороги общего пользования, боясь доставить дискомфорт жителям Санкт-Петербурга. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Все-таки они передвигались по территории Константиновского дворца, поэтому они не выезжали на дороги общего пользования, там, конечно, это могло бы доставить очень много дискомфорта жителям Санкт-Петербурга и гостям Северной столицы», — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его telegram-канале. Он добавил, что на этой территории зачастую большие пробки. Ранее сообщалось, что Путин лично привез Лукашенко на заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства в Константиновском дворце. Отмечалось, что три дня президенты передвигались по Стрельне совместно. В Сети также появилось видео, как лидеры государств выходят с передних мест автомобиля.

Президент РФ Владимир Путин во время поездки на автомобиле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по Стрельне не выезжал на дороги общего пользования, боясь доставить дискомфорт жителям Санкт-Петербурга. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Все-таки они передвигались по территории Константиновского дворца, поэтому они не выезжали на дороги общего пользования, там, конечно, это могло бы доставить очень много дискомфорта жителям Санкт-Петербурга и гостям Северной столицы», — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его telegram-канале. Он добавил, что на этой территории зачастую большие пробки. Ранее сообщалось, что Путин лично привез Лукашенко на заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства в Константиновском дворце. Отмечалось, что три дня президенты передвигались по Стрельне совместно. В Сети также появилось видео, как лидеры государств выходят с передних мест автомобиля.