Кандидаты в президенты начинают наружную агитацию

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Баннеры Путина появились на улицах российских городов без фотографий президента Фото:

Четверо зарегистрированных кандидатов в президенты начали свою агитационную кампанию. В их числе Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвижение), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Пока наружная агитация в пользу кандидата от ЛДПР не ведется. Масштабная баннерная программа Слуцкого стартует 10 февраля по всей стране. В наружной агитации будет использовано изображение Слуцкого, символика партии, ее название», — заявил представитель пресс-службы партии, передает газета «Ведомости».

В агитации КПРФ используется слоган «Поиграли в капитализм — и хватит». Его придумал сам кандидат, сообщает пресс-секретарь КПРФ и депутат Госдумы Александр Ющенко. На плакате с красным фоном и фотографией Харитонова акцент сделан на словах «капитализм» и «хватит».

Плакат Даванкова выполнен в цветах их партии (бирюзовый). Для оформления самый молодой кандидат на выборах 2024 года выбрал большую фотографию со своей фамилией и слоганом «Время новых».

Баннеры Владимира Путина появились на улицах российских городов без фотографий президента. Это связано с высокой узнаваемостью нынешнего российского лидера, сказано в тексте. Вместо этого в левой части баннера выделено знаковое фото города, фон неба, переходящий в синюю половину плаката, где на плашках, выполненных в цветах российского флага, написано: «Россия, Путин, 2024».

Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. Подробнее о том, что известно о президентских выборах — в материале URA.RU.

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Четверо зарегистрированных кандидатов в президенты начали свою агитационную кампанию. В их числе Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвижение), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР). «Пока наружная агитация в пользу кандидата от ЛДПР не ведется. Масштабная баннерная программа Слуцкого стартует 10 февраля по всей стране. В наружной агитации будет использовано изображение Слуцкого, символика партии, ее название», — заявил представитель пресс-службы партии, передает газета «Ведомости». В агитации КПРФ используется слоган «Поиграли в капитализм — и хватит». Его придумал сам кандидат, сообщает пресс-секретарь КПРФ и депутат Госдумы Александр Ющенко. На плакате с красным фоном и фотографией Харитонова акцент сделан на словах «капитализм» и «хватит». Плакат Даванкова выполнен в цветах их партии (бирюзовый). Для оформления самый молодой кандидат на выборах 2024 года выбрал большую фотографию со своей фамилией и слоганом «Время новых». Баннеры Владимира Путина появились на улицах российских городов без фотографий президента. Это связано с высокой узнаваемостью нынешнего российского лидера, сказано в тексте. Вместо этого в левой части баннера выделено знаковое фото города, фон неба, переходящий в синюю половину плаката, где на плашках, выполненных в цветах российского флага, написано: «Россия, Путин, 2024». Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. Подробнее о том, что известно о президентских выборах — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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