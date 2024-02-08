О чем поговорили Путин и Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: в 2024 году отношения РФ и Китая ждет развитие
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По словам Си Цзиньпина, РФ и Китаю нужно решительно отстаивать свой суверенитет Фото:

Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал, что он говорил с президентом РФ Владимиром Путиным о новых возможностях развития в отношениях стран и об укреплении связей. Он также поздравил главу России в преддверии китайского Нового года. Об этом сообщает китайское издание Phoenix.

«Отношения России и Китая в будущем ждут новые возможности для развития», — передает сайт слова Си Цзиньпина. Также глава КНР поздравил Путина с наступающим Новым годом по китайскому календарю.

По словам лидера КНР, для сохранения безопасности Китай и РФ должны тесно сотрудничать и решительно выступать против вмешательства извне во внутренние дела стран. Кроме того, государствам нужно решительно отстаивать свой суверенитет. Также Путин и Си Цзиньпин договорились продолжать тесно контактировать в 2024 году.

При этом российский глава отметил, что уже на данный момент сотрудничество Китая и РФ достигло огромных результатов во всех областях. Кроме того, он добавил, что Россия придерживается принципа «одного Китая». В свою очередь, попытки помешать воссоединению страны не увенчаются успехом.

Ранее сообщалось, что председатель КНР и президент РФ провели телефонный разговор. Они пообщались в преддверии китайского Нового года, который в этот раз выпал на 10 февраля.

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Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал, что он говорил с президентом РФ Владимиром Путиным о новых возможностях развития в отношениях стран и об укреплении связей. Он также поздравил главу России в преддверии китайского Нового года. Об этом сообщает китайское издание Phoenix. «Отношения России и Китая в будущем ждут новые возможности для развития», — передает сайт слова Си Цзиньпина. Также глава КНР поздравил Путина с наступающим Новым годом по китайскому календарю. По словам лидера КНР, для сохранения безопасности Китай и РФ должны тесно сотрудничать и решительно выступать против вмешательства извне во внутренние дела стран. Кроме того, государствам нужно решительно отстаивать свой суверенитет. Также Путин и Си Цзиньпин договорились продолжать тесно контактировать в 2024 году. При этом российский глава отметил, что уже на данный момент сотрудничество Китая и РФ достигло огромных результатов во всех областях. Кроме того, он добавил, что Россия придерживается принципа «одного Китая». В свою очередь, попытки помешать воссоединению страны не увенчаются успехом. Ранее сообщалось, что председатель КНР и президент РФ провели телефонный разговор. Они пообщались в преддверии китайского Нового года, который в этот раз выпал на 10 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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