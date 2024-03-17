Развлечения Знаменитости Ургант проголосовал на выборах президента в Петербурге. Видео 17 марта 2024 в 17:02 Размер текста - 17 + Отец Ивана Урганта был замечен в одном из избирательных участков Петербурга Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Отец телеведущего Ивана Урганта, советский и российский актер театра и кино Андрей Ургант, проголосовал на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Телеканал 78». «Бюллетень, я, полагаю, сюда [опускать]. Благодарю», — сказал Ургант, опуская листок в урну. Ранее, 17 марта, на президентских выборах РФ уже проголосовали ряд известных людей. Среди них: журналистка Ксения Собчак и артист балета Николай Цискаридзе. Выборы президента РФ в 2024 году проходят с 15 по 17 марта. На пост президента России претендуют кандидаты: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Отец телеведущего Ивана Урганта, советский и российский актер театра и кино Андрей Ургант, проголосовал на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Телеканал 78». «Бюллетень, я, полагаю, сюда [опускать]. Благодарю», — сказал Ургант, опуская листок в урну. Ранее, 17 марта, на президентских выборах РФ уже проголосовали ряд известных людей. Среди них: журналистка Ксения Собчак и артист балета Николай Цискаридзе. Выборы президента РФ в 2024 году проходят с 15 по 17 марта. На пост президента России претендуют кандидаты: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям