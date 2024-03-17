Отец телеведущего Ивана Урганта, советский и российский актер театра и кино Андрей Ургант, проголосовал на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Телеканал 78».
«Бюллетень, я, полагаю, сюда [опускать]. Благодарю», — сказал Ургант, опуская листок в урну.
Ранее, 17 марта, на президентских выборах РФ уже проголосовали ряд известных людей. Среди них: журналистка Ксения Собчак и артист балета Николай Цискаридзе.
Выборы президента РФ в 2024 году проходят с 15 по 17 марта. На пост президента России претендуют кандидаты: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец).
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