Путин встретился с Алиевым в Душанбе

Президент России Владимир Путин проводит встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Таджикистана. Лидеры пожали друг другу руки. Об этом сообщают журналисты с места событий.
«Владимир Путин и Ильхам Алиев обменялись рукопожатием и приветственными речами», — передают корреспонденты. Переговоры проходят в Душанбе в президентском дворце.
