Путин и Алиев пожали руки перед встречей в Душанбе

Главы государств пожали друг другу руки перед началом встречи, указано в сообщении
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе пожали друг другу руки перед встречей. Об этом сообщили журналисты, находящиеся на месте событий.
«Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев пожали руки перед встречей в Душанбе», — указано в сообщении журналиста. Его слова приводит РИА Новости. Отмечается, что сама встреча проходит в правительственной резиденции в столице Таджикистана.
