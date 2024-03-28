На Украине увеличивается пропасть между гражданскими и военными. Такой вывод сделал капитан ВСУ Сергей Алымов.
Он рассказал об украинце, который переехал в Польшу, а затем вернулся и вступил в ряды ВСУ добровольцем. Однако после отпуска в Киеве «впервые задумался, правильно ли он все сделал», отметил Алымов, сообщает The Wall Street Journal.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий объяснил, почему ВСУ бьют по гражданской инфраструктуре. Он считает, что они это делают из-за отсутствия побед на фронте. Тем самым Киев пытается досадить российской власти, подчеркнул Балицкий.
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