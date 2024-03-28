В мире Украина Капитан ВСУ рассказал о пропасти между военными и гражданскими на Украине 28 марта 2024 в 12:24 Размер текста - 17 + Гражданское население Украины и военнослужащие становятся все дальше и дальше друг от друга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине увеличивается пропасть между гражданскими и военными. Такой вывод сделал капитан ВСУ Сергей Алымов. Он рассказал об украинце, который переехал в Польшу, а затем вернулся и вступил в ряды ВСУ добровольцем. Однако после отпуска в Киеве «впервые задумался, правильно ли он все сделал», отметил Алымов, сообщает The Wall Street Journal. Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий объяснил, почему ВСУ бьют по гражданской инфраструктуре. Он считает, что они это делают из-за отсутствия побед на фронте. Тем самым Киев пытается досадить российской власти, подчеркнул Балицкий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На Украине увеличивается пропасть между гражданскими и военными. Такой вывод сделал капитан ВСУ Сергей Алымов. Он рассказал об украинце, который переехал в Польшу, а затем вернулся и вступил в ряды ВСУ добровольцем. Однако после отпуска в Киеве «впервые задумался, правильно ли он все сделал», отметил Алымов, сообщает The Wall Street Journal. Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий объяснил, почему ВСУ бьют по гражданской инфраструктуре. Он считает, что они это делают из-за отсутствия побед на фронте. Тем самым Киев пытается досадить российской власти, подчеркнул Балицкий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям