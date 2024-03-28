Капитан ВСУ рассказал о пропасти между военными и гражданскими на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка военных трофеев в музее ОДО. Екатеринбург, всу, вооруженные силы украины, военный трофей
Гражданское население Украины и военнослужащие становятся все дальше и дальше друг от друга Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине увеличивается пропасть между гражданскими и военными. Такой вывод сделал капитан ВСУ Сергей Алымов.

Он рассказал об украинце, который переехал в Польшу, а затем вернулся и вступил в ряды ВСУ добровольцем. Однако после отпуска в Киеве «впервые задумался, правильно ли он все сделал», отметил Алымов, сообщает The Wall Street Journal.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий объяснил, почему ВСУ бьют по гражданской инфраструктуре. Он считает, что они это делают из-за отсутствия побед на фронте. Тем самым Киев пытается досадить российской власти, подчеркнул Балицкий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Украине увеличивается пропасть между гражданскими и военными. Такой вывод сделал капитан ВСУ Сергей Алымов. Он рассказал об украинце, который переехал в Польшу, а затем вернулся и вступил в ряды ВСУ добровольцем. Однако после отпуска в Киеве «впервые задумался, правильно ли он все сделал», отметил Алымов, сообщает The Wall Street Journal. Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий объяснил, почему ВСУ бьют по гражданской инфраструктуре. Он считает, что они это делают из-за отсутствия побед на фронте. Тем самым Киев пытается досадить российской власти, подчеркнул Балицкий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...