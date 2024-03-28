СК РФ обнаружил связь террористов из «Крокуса» с украинскими националистами

28 марта 2024 в 19:46 Размер текста - 17 +

Следователи нашли доказательства того, что террористов, которые стреляли в «Крокусе», спонсировали националисты из Украины Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» В ходе работы с задержанными террористами, которые устроили обстрел в подмосковном «Крокус сити холле», была выявлена их связь с националистами Украины. Об этом сообщает Следственный комитет России в своем telegram-канале. «В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами», — передает СК . Отмечается, что в распоряжении следователей есть данные, которые подтверждают поступление значительной суммы денег и криптовалюты от исполнителей теракта из Украины. Также первоначальные результаты расследования повреждают тщательную подготовку террористов и спланированный характер их действий. Также есть подтверждения финансовой поддержки, которая поступала от организаторов трагедии. Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Украина причастна к совершению теракта в Красногорске. Также и директор ФСБ Александр Бортников отметил «украинский след» в этом деле, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе работы с задержанными террористами, которые устроили обстрел в подмосковном «Крокус сити холле», была выявлена их связь с националистами Украины. Об этом сообщает Следственный комитет России в своем telegram-канале. «В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами», — передает СК. Отмечается, что в распоряжении следователей есть данные, которые подтверждают поступление значительной суммы денег и криптовалюты от исполнителей теракта из Украины. Также первоначальные результаты расследования повреждают тщательную подготовку террористов и спланированный характер их действий. Также есть подтверждения финансовой поддержки, которая поступала от организаторов трагедии. Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Украина причастна к совершению теракта в Красногорске. Также и директор ФСБ Александр Бортников отметил «украинский след» в этом деле, передает «Национальная служба новостей».