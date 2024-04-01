Машины скорой помощи рядом с линией фронта оснастят средствами против БПЛА

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Вручение школьных автобусов и машин скорой помощи. Курган, машины скорой помощи, скорая помощь
Защита бригад скорой помощи в прифронтовой зоне будет усилена Фото:

Автомобили выездных бригад скорой помощи, работающие рядом с линией боевого соприкосновения, будут оснащены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). А медики этих бригад получат средства индивидуальной защиты. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

«Обеспечить оснащение средствами индивидуальной защиты, защиты транспорта (в том числе средствами радиоэлектронной борьбы) автомобили и медработников выездных бригад скорой помощи, работающих… в 15-километровой зоне от линии боевого соприкосновения», — говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля. Аналогичными средствами будут обеспечены бригады скорой помощи на прилегающих к 15-икилометровой зоне территориях.

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Автомобили выездных бригад скорой помощи, работающие рядом с линией боевого соприкосновения, будут оснащены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). А медики этих бригад получат средства индивидуальной защиты. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. «Обеспечить оснащение средствами индивидуальной защиты, защиты транспорта (в том числе средствами радиоэлектронной борьбы) автомобили и медработников выездных бригад скорой помощи, работающих… в 15-километровой зоне от линии боевого соприкосновения», — говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля. Аналогичными средствами будут обеспечены бригады скорой помощи на прилегающих к 15-икилометровой зоне территориях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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