Машины скорой помощи рядом с линией фронта оснастят средствами против БПЛА

Автомобили выездных бригад скорой помощи, работающие рядом с линией боевого соприкосновения, будут оснащены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). А медики этих бригад получат средства индивидуальной защиты. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.
«Обеспечить оснащение средствами индивидуальной защиты, защиты транспорта (в том числе средствами радиоэлектронной борьбы) автомобили и медработников выездных бригад скорой помощи, работающих… в 15-километровой зоне от линии боевого соприкосновения», — говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля. Аналогичными средствами будут обеспечены бригады скорой помощи на прилегающих к 15-икилометровой зоне территориях.
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Автомобили выездных бригад скорой помощи, работающие рядом с линией боевого соприкосновения, будут оснащены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). А медики этих бригад получат средства индивидуальной защиты. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. «Обеспечить оснащение средствами индивидуальной защиты, защиты транспорта (в том числе средствами радиоэлектронной борьбы) автомобили и медработников выездных бригад скорой помощи, работающих… в 15-километровой зоне от линии боевого соприкосновения», — говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля. Аналогичными средствами будут обеспечены бригады скорой помощи на прилегающих к 15-икилометровой зоне территориях.