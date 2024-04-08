ВС РФ уничтожили дрон-камикадзе ВСУ вблизи Запорожской АЭС

08 апреля 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Украинский дрон предпринял попытку атаки на Запорожскую АЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ уничтожили дрон-камикадзе ВСУ над Запорожской АЭС (ЗАЭС). Аппарат упал на крышу шестого энергоблока. Об этом рассказали в пресс-службе ЗАЭС. «Сегодня над станцией был сбит дрон-камикадзе», — сообщает пресс-служба станции. Там добавили, что попытки обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ продолжаются. Уточняется, что БПЛА попал в крышу шестого энергоблока станции. Несмотря на все призывы к ВСУ о прекращении подобных атак, обстрелы станции и ее инфраструктуры продолжаются. Это может оказать негативное влияние на безопасную эксплуатацию атомной электростанции, заключили в пресс-службе. Вооруженные силы Украины 7 апреля атаковали Запорожскую атомную электростанцию. В результате инцидента трое сотрудников станции пострадали. URA.RU в своем материале подробно рассказывало об этом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил об уровне опасности подобных провокаций ВСУ, которые могут обернуться негативными последствиями, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ уничтожили дрон-камикадзе ВСУ над Запорожской АЭС (ЗАЭС). Аппарат упал на крышу шестого энергоблока. Об этом рассказали в пресс-службе ЗАЭС. «Сегодня над станцией был сбит дрон-камикадзе», — сообщает пресс-служба станции. Там добавили, что попытки обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ продолжаются. Уточняется, что БПЛА попал в крышу шестого энергоблока станции. Несмотря на все призывы к ВСУ о прекращении подобных атак, обстрелы станции и ее инфраструктуры продолжаются. Это может оказать негативное влияние на безопасную эксплуатацию атомной электростанции, заключили в пресс-службе. Вооруженные силы Украины 7 апреля атаковали Запорожскую атомную электростанцию. В результате инцидента трое сотрудников станции пострадали. URA.RU в своем материале подробно рассказывало об этом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил об уровне опасности подобных провокаций ВСУ, которые могут обернуться негативными последствиями, передает «Национальная служба новостей».