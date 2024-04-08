08 апреля 2024

В НАТО высказались о войне с Россией

Командующий силами НАТО в Европе Каволи: в альянсе не хотят войны с РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО считает своей целью «сдерживание подобной войны», поэтому поддерживает Украину Фото:

Члены НАТО не хотят войны с Россией и не считают, что находятся в этом состоянии. Такое заявление сделал главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе, американский генерал Кристофер Каволи.

«Страны НАТО не считают, что мы находимся в состоянии войны с Россией, и мы не хотим этого», — сказал Каволи. Его слова предают РИА Новости.

Он заявил об этом на конференции в Вашингтоне, которая была посвящена 75-летию альянса. По его словам, целью НАТО является «сдерживание подобной войны», по этой причине они и поддерживают Украину.

В частности, глава Минобороны Германии Борис Писториус призвал подготовиться к войне с Россией. По его словам, в ФРГ должны осознавать, насколько опасно противостояние с Россией, поэтому немецкой стороне нужно вооружаться, передает телеканал 360.

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Члены НАТО не хотят войны с Россией и не считают, что находятся в этом состоянии. Такое заявление сделал главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе, американский генерал Кристофер Каволи. «Страны НАТО не считают, что мы находимся в состоянии войны с Россией, и мы не хотим этого», — сказал Каволи. Его слова предают РИА Новости. Он заявил об этом на конференции в Вашингтоне, которая была посвящена 75-летию альянса. По его словам, целью НАТО является «сдерживание подобной войны», по этой причине они и поддерживают Украину. В частности, глава Минобороны Германии Борис Писториус призвал подготовиться к войне с Россией. По его словам, в ФРГ должны осознавать, насколько опасно противостояние с Россией, поэтому немецкой стороне нужно вооружаться, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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