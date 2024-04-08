В НАТО высказались о войне с Россией

Члены НАТО не хотят войны с Россией и не считают, что находятся в этом состоянии. Такое заявление сделал главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе, американский генерал Кристофер Каволи.
«Страны НАТО не считают, что мы находимся в состоянии войны с Россией, и мы не хотим этого», — сказал Каволи. Его слова предают РИА Новости.
Он заявил об этом на конференции в Вашингтоне, которая была посвящена 75-летию альянса. По его словам, целью НАТО является «сдерживание подобной войны», по этой причине они и поддерживают Украину.
В частности, глава Минобороны Германии Борис Писториус призвал подготовиться к войне с Россией. По его словам, в ФРГ должны осознавать, насколько опасно противостояние с Россией, поэтому немецкой стороне нужно вооружаться, передает телеканал 360.
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