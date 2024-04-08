В НАТО высказались о войне с Россией

Командующий силами НАТО в Европе Каволи: в альянсе не хотят войны с РФ

09 апреля 2024 в 02:31 Размер текста - 17 +

НАТО считает своей целью «сдерживание подобной войны», поэтому поддерживает Украину Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Члены НАТО не хотят войны с Россией и не считают, что находятся в этом состоянии. Такое заявление сделал главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе, американский генерал Кристофер Каволи. «Страны НАТО не считают, что мы находимся в состоянии войны с Россией, и мы не хотим этого», — сказал Каволи. Его слова предают РИА Новости. Он заявил об этом на конференции в Вашингтоне, которая была посвящена 75-летию альянса. По его словам, целью НАТО является «сдерживание подобной войны», по этой причине они и поддерживают Украину. В частности, глава Минобороны Германии Борис Писториус призвал подготовиться к войне с Россией. По его словам, в ФРГ должны осознавать, насколько опасно противостояние с Россией, поэтому немецкой стороне нужно вооружаться, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Члены НАТО не хотят войны с Россией и не считают, что находятся в этом состоянии. Такое заявление сделал главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе, американский генерал Кристофер Каволи. «Страны НАТО не считают, что мы находимся в состоянии войны с Россией, и мы не хотим этого», — сказал Каволи. Его слова предают РИА Новости. Он заявил об этом на конференции в Вашингтоне, которая была посвящена 75-летию альянса. По его словам, целью НАТО является «сдерживание подобной войны», по этой причине они и поддерживают Украину. В частности, глава Минобороны Германии Борис Писториус призвал подготовиться к войне с Россией. По его словам, в ФРГ должны осознавать, насколько опасно противостояние с Россией, поэтому немецкой стороне нужно вооружаться, передает телеканал 360.