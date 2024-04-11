Происшествия Mash: в Оренбурге затопило 200 домов в элитном коттеджном поселке. Видео 11 апреля 2024 в 18:05 Размер текста - 17 + Эвакуированные жители не успели спасти имущество и домашних животных Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы Элитный коттеджный поселок Дубовый Плес в Оренбурге оказался полностью затоплен водой. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По информации канала, 200 домов были полностью затоплены. «Паводок уничтожил 200 домов и приусадебных участков в поселке Дубовый Плес», — говорится в сообщении. Утром местные жители пытались добраться до своих домов на лодках, но вода уже поднялась до уровня крыш. Жители, вернувшиеся на лодках утром, чтобы спасти домашних животных и имущество, обнаружили, что сделать это уже невозможно. Ранее в пресс-службе правительства Оренбургской области заявили, что около 7,5 тысяч человек эвакуированы с затопленных территорий региона, передает RT. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что волна паводка дошла до Оренбурга и не останавливается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Элитный коттеджный поселок Дубовый Плес в Оренбурге оказался полностью затоплен водой. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По информации канала, 200 домов были полностью затоплены. «Паводок уничтожил 200 домов и приусадебных участков в поселке Дубовый Плес», — говорится в сообщении. Утром местные жители пытались добраться до своих домов на лодках, но вода уже поднялась до уровня крыш. Жители, вернувшиеся на лодках утром, чтобы спасти домашних животных и имущество, обнаружили, что сделать это уже невозможно. Ранее в пресс-службе правительства Оренбургской области заявили, что около 7,5 тысяч человек эвакуированы с затопленных территорий региона, передает RT. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что волна паводка дошла до Оренбурга и не останавливается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям