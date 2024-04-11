Mash: в Оренбурге затопило 200 домов в элитном коттеджном поселке. Видео

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Фоторепортаж с мест подтопления во время паводка. Курган., подростки, паводок, школьники, река тобол, весна
Эвакуированные жители не успели спасти имущество и домашних животных Фото:
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Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

Элитный коттеджный поселок Дубовый Плес в Оренбурге оказался полностью затоплен водой. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По информации канала, 200 домов были полностью затоплены.

«Паводок уничтожил 200 домов и приусадебных участков в поселке Дубовый Плес», — говорится в сообщении. Утром местные жители пытались добраться до своих домов на лодках, но вода уже поднялась до уровня крыш. Жители, вернувшиеся на лодках утром, чтобы спасти домашних животных и имущество, обнаружили, что сделать это уже невозможно.

Ранее в пресс-службе правительства Оренбургской области заявили, что около 7,5 тысяч человек эвакуированы с затопленных территорий региона, передает RT. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что волна паводка дошла до Оренбурга и не останавливается.

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Элитный коттеджный поселок Дубовый Плес в Оренбурге оказался полностью затоплен водой. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По информации канала, 200 домов были полностью затоплены. «Паводок уничтожил 200 домов и приусадебных участков в поселке Дубовый Плес», — говорится в сообщении. Утром местные жители пытались добраться до своих домов на лодках, но вода уже поднялась до уровня крыш. Жители, вернувшиеся на лодках утром, чтобы спасти домашних животных и имущество, обнаружили, что сделать это уже невозможно. Ранее в пресс-службе правительства Оренбургской области заявили, что около 7,5 тысяч человек эвакуированы с затопленных территорий региона, передает RT. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что волна паводка дошла до Оренбурга и не останавливается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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