Элитный коттеджный поселок Дубовый Плес в Оренбурге оказался полностью затоплен водой. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По информации канала, 200 домов были полностью затоплены.
«Паводок уничтожил 200 домов и приусадебных участков в поселке Дубовый Плес», — говорится в сообщении. Утром местные жители пытались добраться до своих домов на лодках, но вода уже поднялась до уровня крыш. Жители, вернувшиеся на лодках утром, чтобы спасти домашних животных и имущество, обнаружили, что сделать это уже невозможно.
Ранее в пресс-службе правительства Оренбургской области заявили, что около 7,5 тысяч человек эвакуированы с затопленных территорий региона, передает RT. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что волна паводка дошла до Оренбурга и не останавливается.
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