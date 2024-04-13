Появились кадры затопленного Оренбуржья со спутника

«Роскосмос» опубликовал кадры с орбиты того, как сейчас выглядит Оренбургская область. На них можно заметить, что из Орска уходит вода.
«Роскосмос продолжает следить за ситуацией в Оренбургской области», — говорится в сообщении telegram-канале «Роскосмоса». К нему добавлены одна фотография и видео. Снимки сделаны 5 и 11 апреля. На них показана ситуация с паводком в Орске.
До этого глава города Василий Козупица заявил, что уровень воды в реке Урал снизился почти на два метра за сутки. Он отметил, что оценивать масштаб ущерба еще рано.
Затопление Оренбургской области началось после 5 апреля. Тогда в Орске прорвало дамбу. Ситуация с паводками критическая не только в этой области. О проблемах также сообщали и в Курганском регионе. Ситуация там осложняется тем, что Казахстан сбрасывает излишки воды в реку. Подробности — в материале URA.RU.
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«Роскосмос» опубликовал кадры с орбиты того, как сейчас выглядит Оренбургская область. На них можно заметить, что из Орска уходит вода. «Роскосмос продолжает следить за ситуацией в Оренбургской области», — говорится в сообщении telegram-канале «Роскосмоса». К нему добавлены одна фотография и видео. Снимки сделаны 5 и 11 апреля. На них показана ситуация с паводком в Орске. До этого глава города Василий Козупица заявил, что уровень воды в реке Урал снизился почти на два метра за сутки. Он отметил, что оценивать масштаб ущерба еще рано. Затопление Оренбургской области началось после 5 апреля. Тогда в Орске прорвало дамбу. Ситуация с паводками критическая не только в этой области. О проблемах также сообщали и в Курганском регионе. Ситуация там осложняется тем, что Казахстан сбрасывает излишки воды в реку. Подробности — в материале URA.RU.