Появились кадры затопленного Оренбуржья со спутника

«Роскосмос» опубликовал снимки Оренбургской области со спутника

13 апреля 2024 в 19:14 Размер текста - 17 +

Оренбургскую область стало затапливать после прорыва дамбы 5 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы «Роскосмос» опубликовал кадры с орбиты того, как сейчас выглядит Оренбургская область. На них можно заметить, что из Орска уходит вода. «Роскосмос продолжает следить за ситуацией в Оренбургской области», — говорится в сообщении telegram-канале « Роскосмоса ». К нему добавлены одна фотография и видео. Снимки сделаны 5 и 11 апреля. На них показана ситуация с паводком в Орске. До этого глава города Василий Козупица заявил, что уровень воды в реке Урал снизился почти на два метра за сутки. Он отметил, что оценивать масштаб ущерба еще рано. Затопление Оренбургской области началось после 5 апреля. Тогда в Орске прорвало дамбу. Ситуация с паводками критическая не только в этой области. О проблемах также сообщали и в Курганском регионе. Ситуация там осложняется тем, что Казахстан сбрасывает излишки воды в реку. Подробности — в материале URA.RU. telegram-канал «Роскосмоса» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Роскосмос» опубликовал кадры с орбиты того, как сейчас выглядит Оренбургская область. На них можно заметить, что из Орска уходит вода. «Роскосмос продолжает следить за ситуацией в Оренбургской области», — говорится в сообщении telegram-канале «Роскосмоса». К нему добавлены одна фотография и видео. Снимки сделаны 5 и 11 апреля. На них показана ситуация с паводком в Орске. До этого глава города Василий Козупица заявил, что уровень воды в реке Урал снизился почти на два метра за сутки. Он отметил, что оценивать масштаб ущерба еще рано. Затопление Оренбургской области началось после 5 апреля. Тогда в Орске прорвало дамбу. Ситуация с паводками критическая не только в этой области. О проблемах также сообщали и в Курганском регионе. Ситуация там осложняется тем, что Казахстан сбрасывает излишки воды в реку. Подробности — в материале URA.RU.