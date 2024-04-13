Появились кадры затопленного Оренбуржья со спутника

«Роскосмос» опубликовал снимки Оренбургской области со спутника
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Последствия разлива реки Уй в Целинном районе в селе Усть-Уйское. Курган, река, потоп, половодье, уй, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив, усть-уйское
Оренбургскую область стало затапливать после прорыва дамбы 5 апреля Фото:
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Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

«Роскосмос» опубликовал кадры с орбиты того, как сейчас выглядит Оренбургская область. На них можно заметить, что из Орска уходит вода.

«Роскосмос продолжает следить за ситуацией в Оренбургской области», — говорится в сообщении telegram-канале «Роскосмоса». К нему добавлены одна фотография и видео. Снимки сделаны 5 и 11 апреля. На них показана ситуация с паводком в Орске.

До этого глава города Василий Козупица заявил, что уровень воды в реке Урал снизился почти на два метра за сутки. Он отметил, что оценивать масштаб ущерба еще рано.

Затопление Оренбургской области началось после 5 апреля. Тогда в Орске прорвало дамбу. Ситуация с паводками критическая не только в этой области. О проблемах также сообщали и в Курганском регионе. Ситуация там осложняется тем, что Казахстан сбрасывает излишки воды в реку. Подробности — в материале URA.RU.

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«Роскосмос» опубликовал кадры с орбиты того, как сейчас выглядит Оренбургская область. На них можно заметить, что из Орска уходит вода. «Роскосмос продолжает следить за ситуацией в Оренбургской области», — говорится в сообщении telegram-канале «Роскосмоса». К нему добавлены одна фотография и видео. Снимки сделаны 5 и 11 апреля. На них показана ситуация с паводком в Орске. До этого глава города Василий Козупица заявил, что уровень воды в реке Урал снизился почти на два метра за сутки. Он отметил, что оценивать масштаб ущерба еще рано. Затопление Оренбургской области началось после 5 апреля. Тогда в Орске прорвало дамбу. Ситуация с паводками критическая не только в этой области. О проблемах также сообщали и в Курганском регионе. Ситуация там осложняется тем, что Казахстан сбрасывает излишки воды в реку. Подробности — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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