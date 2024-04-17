Глава Минстроя прилетел в Томск оценить последствия паводка. Фото

Глава Минстроя Файзуллин: паводковая ситуация в Томске находится под контролем

17 апреля 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

Файзуллин отметил весомую работу, которая была проделана в Томской области во время паводков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Минстроя России Ирек Файзуллин вместе с губернатором Томской области Владимиром Мазуром провел инспекцию строительства и паводковой ситуации в регионе. Они посетили пункты временного размещения и обсудили с жителями вопросы компенсации и мер поддержки. В частности, министр с губернатором посетили ПВР в школе села Вершинино, где ответили на вопросы жителей о компенсации, мерах поддержки и восстановлении объектов. «Вы не останетесь один на один с бедой, мы подставим плечо пострадавшим. Сразу после половодья муниципалитеты начнут подсчитывать ущерб, восстанавливать инфраструктуру. Средства в областном бюджете зарезервированы», — Владимир Мазур. Его слова передает Минстрой России . «Проделана весомая работа по защите. МЧС России и команда региона в этом плане все отработали. Ситуация на контроле, условия для сохранения жизнеобеспечения созданы», — подчеркнул Ирек Файзуллин. Он добавил, что в восстановлении имущества будет помогать государство. Паводковая ситуация в Томской области стабилизируется, уровень воды в реке Томь снижается. Власти обещают поддержку пострадавшим и восстановление инфраструктуры после половодья. В ходе рабочего визита Ирек Файзуллин также оценил объекты строительства жилья и инфраструктуры, включая микрорайон «Северный парк». На данный момент там уже функционируют детский сад и лицей, а также ведется строительство нового дошкольного учреждения. Ранее сообщалось, что количество подтопленных приусадебных участков в Томской области выросло до 484. По данным регионального главка МЧС, за сутки их число выросло на 153. Также в регионе остаются затопленными порядка 36 домов, передает «Национальная служба новостей». Фото: telegram-канал Минстрой России https://t.me/minstroyrf/13107 Фото: telegram-канал Минстрой России https://t.me/minstroyrf/13107 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин вместе с губернатором Томской области Владимиром Мазуром провел инспекцию строительства и паводковой ситуации в регионе. Они посетили пункты временного размещения и обсудили с жителями вопросы компенсации и мер поддержки. В частности, министр с губернатором посетили ПВР в школе села Вершинино, где ответили на вопросы жителей о компенсации, мерах поддержки и восстановлении объектов. «Вы не останетесь один на один с бедой, мы подставим плечо пострадавшим. Сразу после половодья муниципалитеты начнут подсчитывать ущерб, восстанавливать инфраструктуру. Средства в областном бюджете зарезервированы», — Владимир Мазур. Его слова передает Минстрой России. «Проделана весомая работа по защите. МЧС России и команда региона в этом плане все отработали. Ситуация на контроле, условия для сохранения жизнеобеспечения созданы», — подчеркнул Ирек Файзуллин. Он добавил, что в восстановлении имущества будет помогать государство. Паводковая ситуация в Томской области стабилизируется, уровень воды в реке Томь снижается. Власти обещают поддержку пострадавшим и восстановление инфраструктуры после половодья. В ходе рабочего визита Ирек Файзуллин также оценил объекты строительства жилья и инфраструктуры, включая микрорайон «Северный парк». На данный момент там уже функционируют детский сад и лицей, а также ведется строительство нового дошкольного учреждения. Ранее сообщалось, что количество подтопленных приусадебных участков в Томской области выросло до 484. По данным регионального главка МЧС, за сутки их число выросло на 153. Также в регионе остаются затопленными порядка 36 домов, передает «Национальная служба новостей».