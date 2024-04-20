Правительство выделило свыше двух млрд рублей Белгородской области

20 апреля 2024 в 23:41 Размер текста - 17 +

Белгородской области выделили более двух млрд рублей Фото: Георгий Бергал © URA.RU На оказание мер поддержки Белгородской области выделено свыше двух млрд рублей. Соответствующее распоряжение 19 апреля подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Минфин направит деньги в качестве дотации бюджету региона. «Ассигнования в размере до 2,051 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ пойдут, в том числе, на оказание мер поддержки жителям Белгородской области, вынужденно покинувшим постоянное место проживания, на реконструкцию, модернизацию, расширение и приобретение производственных мощностей пострадавших субъектов деятельности в сфере промышленности региона», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. Выделенные средства также направят на выплаты в размере МРОТ на каждого работника субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере потребительского рынка и индивидуальных предпринимателей. Контроль за целевым и эффективным использованием финансов поручено осуществить Минпромторгу, МЧС, Минэкономразвития РФ и Казначейству России. Вооруженные силы Украины периодически устраивают артиллерийские обстрелы населенных пунктов Белгородской области. Это происходит почти с самого начала российской спецоперации на Украине. 14 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о переселении из региона более 11,5 тысяч детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На оказание мер поддержки Белгородской области выделено свыше двух млрд рублей. Соответствующее распоряжение 19 апреля подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Минфин направит деньги в качестве дотации бюджету региона. «Ассигнования в размере до 2,051 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ пойдут, в том числе, на оказание мер поддержки жителям Белгородской области, вынужденно покинувшим постоянное место проживания, на реконструкцию, модернизацию, расширение и приобретение производственных мощностей пострадавших субъектов деятельности в сфере промышленности региона», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. Выделенные средства также направят на выплаты в размере МРОТ на каждого работника субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере потребительского рынка и индивидуальных предпринимателей. Контроль за целевым и эффективным использованием финансов поручено осуществить Минпромторгу, МЧС, Минэкономразвития РФ и Казначейству России. Вооруженные силы Украины периодически устраивают артиллерийские обстрелы населенных пунктов Белгородской области. Это происходит почти с самого начала российской спецоперации на Украине. 14 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о переселении из региона более 11,5 тысяч детей.