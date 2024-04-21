На автовокзале в Москве у пассажира обнаружили гранату

21 апреля 2024 в 23:40 Размер текста - 17 +

На автовокзале Москвы не проводится эвакуация из-за обнаружения предмета, который похож на гранату Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В поселении Московский на автовокзале Саларьево при досмотре пассажира был обнаружен предмет похожий на гранату. Об этом сообщил телеканал 360. «ЧП произошло в поселении Московский на 23-м километре Киевского шоссе в Москве. На рамке досмотра при переходе из торгового центра на автовокзал Саларьево у пассажира обнаружили предмет, похожий на гранату», — написано в публикации. На место прибыло подразделение Росгвардии и пожарная автоцистерна. Зона безопасности уже ограждена, а пассажиропоток направили на другой вход. Сейчас обстановка там спокойная, эвакуация не проводится. Ранее URA.RU писало, что на северо-востоке Москвы перекрыли улицу из-за предмета, похожего на гранату. Прохожие обнаружили его лежащим на асфальте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселении Московский на автовокзале Саларьево при досмотре пассажира был обнаружен предмет похожий на гранату. Об этом сообщил телеканал 360. «ЧП произошло в поселении Московский на 23-м километре Киевского шоссе в Москве. На рамке досмотра при переходе из торгового центра на автовокзал Саларьево у пассажира обнаружили предмет, похожий на гранату», — написано в публикации. На место прибыло подразделение Росгвардии и пожарная автоцистерна. Зона безопасности уже ограждена, а пассажиропоток направили на другой вход. Сейчас обстановка там спокойная, эвакуация не проводится. Ранее URA.RU писало, что на северо-востоке Москвы перекрыли улицу из-за предмета, похожего на гранату. Прохожие обнаружили его лежащим на асфальте.