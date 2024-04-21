На автовокзале в Москве у пассажира обнаружили гранату

В поселении Московский на автовокзале Саларьево при досмотре пассажира был обнаружен предмет похожий на гранату. Об этом сообщил телеканал 360.
«ЧП произошло в поселении Московский на 23-м километре Киевского шоссе в Москве. На рамке досмотра при переходе из торгового центра на автовокзал Саларьево у пассажира обнаружили предмет, похожий на гранату», — написано в публикации.
На место прибыло подразделение Росгвардии и пожарная автоцистерна. Зона безопасности уже ограждена, а пассажиропоток направили на другой вход. Сейчас обстановка там спокойная, эвакуация не проводится.
Ранее URA.RU писало, что на северо-востоке Москвы перекрыли улицу из-за предмета, похожего на гранату. Прохожие обнаружили его лежащим на асфальте.
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