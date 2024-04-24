Пленный солдат ВСУ заявил о критическом возрасте воюющих на передовой украинцев

Пленный солдат ВСУ: на передовой воюют украинцы старше 50 лет

24 апреля 2024 в 11:56 Размер текста - 17 +

В ВСУ большинство военных старше 50 лет, заявил пленный солдат Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В боевых действиях со стороны ВСУ на передовой принимают участие в основном солдаты старше 50 лет, количество молодых военных сравнительно небольшое. Об этом сообщил украинский военный, который сдался в плен под Работино в Запорожской области. «Из 23 человек десять было больше за 50, молодых очень мало, там, может, один или два человека», — передает РИА Новости слова пленного военного. Он отметил, что все отказывались выполнять задачу, поэтому на передовой сложилась такая ситуация. Военнопленный добавил, что офицеры Украины присутствуют только на этапе назначения задач. Они не оказывают нужного руководства и поддержки в процессе выполнения самой задачи. Это вызывает вопросы насчет эффективности управления ВСУ. Ранее советник по гендерным вопросам командующего Сухопутных войск Украины Оксана Григорьева сообщила, что в Киеве готовятся к мобилизации женщин. Она добавила, что, согласно Конституции страны, обязанностью каждого гражданина является защита Родины. Также Григорьева подчеркнула, что женщин с раннего возраста нужно готовить к службе в армии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В боевых действиях со стороны ВСУ на передовой принимают участие в основном солдаты старше 50 лет, количество молодых военных сравнительно небольшое. Об этом сообщил украинский военный, который сдался в плен под Работино в Запорожской области. «Из 23 человек десять было больше за 50, молодых очень мало, там, может, один или два человека», — передает РИА Новости слова пленного военного. Он отметил, что все отказывались выполнять задачу, поэтому на передовой сложилась такая ситуация. Военнопленный добавил, что офицеры Украины присутствуют только на этапе назначения задач. Они не оказывают нужного руководства и поддержки в процессе выполнения самой задачи. Это вызывает вопросы насчет эффективности управления ВСУ. Ранее советник по гендерным вопросам командующего Сухопутных войск Украины Оксана Григорьева сообщила, что в Киеве готовятся к мобилизации женщин. Она добавила, что, согласно Конституции страны, обязанностью каждого гражданина является защита Родины. Также Григорьева подчеркнула, что женщин с раннего возраста нужно готовить к службе в армии.