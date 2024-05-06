Шольц: 35 тысяч военнослужащих ФРГ готовы отправиться на помощь союзникам

06 мая 2024 в 22:57 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц заявил, что его Германия готова помочь странам НАТО в случае чрезвычайной ситуации Фото: Bundesregierung\Bergmann Примерно 35 тысяч немецких военных готовы отправиться на помощь союзникам в случае чрезвычайной ситуации. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «Германия обязуется защищать любую страну НАТО, если возникнет такая угроза. 35 тысяч немецких солдат быстрого реагирования будут готовы оказать немедленную поддержку своим союзникам в случае чрезвычайной ситуации», — заявил Олаф Шольц. Его слова приводит латвийский портал Jauns.lv . Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что у России нет планов по нападению на страны НАТО. Он также напомнил, что Москва никогда не угрожала странам альянса, передает RT. Глава России назвал заявление главы Украины Владимира Зеленского, что ВС РФ после спецоперации нападут на Прибалтику, полной чушью. По его словам, такие слова озвучиваются лишь для того, чтобы Украина получила больше денег. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Примерно 35 тысяч немецких военных готовы отправиться на помощь союзникам в случае чрезвычайной ситуации. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «Германия обязуется защищать любую страну НАТО, если возникнет такая угроза. 35 тысяч немецких солдат быстрого реагирования будут готовы оказать немедленную поддержку своим союзникам в случае чрезвычайной ситуации», — заявил Олаф Шольц. Его слова приводит латвийский портал Jauns.lv. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что у России нет планов по нападению на страны НАТО. Он также напомнил, что Москва никогда не угрожала странам альянса, передает RT. Глава России назвал заявление главы Украины Владимира Зеленского, что ВС РФ после спецоперации нападут на Прибалтику, полной чушью. По его словам, такие слова озвучиваются лишь для того, чтобы Украина получила больше денег.