В МВД назвали неочевидную причину для смены паспорта

Россиянину необходимо заменить паспорт, если в его внешности произошли серьезные изменения. Об этом напомнили в Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ. Причем процедуру следует пройти в течение 90 дней с момента существенных изменений.
«Согласно законодательству, замена паспорта производится при наличии существенных изменений внешности. В этом и еще ряде случаев заменить паспорт необходимо в течение 90 дней», — говорится в сообщении ведомства. Слова передает РИА Новости. К существенному изменению внешности относятся случаи, когда человек после болезни или операции перестал быть похожим на фотографию в паспорте.
В ведомстве подчеркнули, что подобные требования касаются только внутреннего российского паспорта. Для заграничных паспортов действует иной порядок: если у ребенка изменилась внешность и он больше не похож на фотографию в документе, обновлять загранпаспорт до окончания его срока действия не требуется.
Замена документа необходима также при достижении определенного возраста и изменении фамилии. Для подачи заявления на новый паспорт гражданин должен обратиться в подразделение по вопросам миграции или воспользоваться порталом госуслуг.
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