Mash: количество задержанных рейсов по всей России достигло пиковых значений

Количество задержанных авиарейсов в России достигло рекордного значения за последние часы — по всей стране ожидания вылета в аэропортах подверглись около 200 самолетов. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Количество задержанных рейсов по всей России увеличилось в два раза за последние четыре часа — по всей стране в стопе стоят примерно 200 самолетов», — пишет telegram-канал. По данным Mash, только за последние четыре часа общее число задержек рейсов удвоилось. В частности, в московском аэропорту Шереметьево задержаны 37 рейсов, во Внуково — 4, в Домодедово — 11 рейсов, а также по одной отмене во Внуково и Домодедово.
В петербургском аэропорту Пулково, где вновь введены временные ограничения на полеты, задержано около 80 самолетов. В Храброво (Калининград) задержано порядка 30 рейсов, восемь отменены. В нижегородском аэропорту Чкалов задержано 10 рейсов, пять отменены. Кроме того, по 5–10 задержанных и 2–3 отмененных рейса отмечаются в аэропортах Самары, Саратова, Казани и Екатеринбурга.
Люди находятся в самолетах и ждут разрешения на вылет. Многие ждут вылета на полу. Пассажиры рейсов, которые ждут очередь на вылет, отмечают, что платного алкоголя неосталось
Ранее в Шереметьево были задержаны более 20 рейсов. Некоторые вовсе были отменены из-за усиления ветра и угрозы атаки БПЛА. Позже в Росавиации отметили, что отправка рейсов все же производится. Вылеты шли в периоды ослабления ветра.
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