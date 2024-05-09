Путин: наши стратегические силы находятся всегда в боеготовности

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил, что никто не имеет права угрожать РФ Фото:
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День Победы в России в 2024 году

Стратегические силы России находятся в состоянии постоянной боеготовности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что никто не имеет права угрожать стране.

«Россия никому не позволяет ей угрожать, ее стратегические силы всегда в готовности», — заявил Путин на параде Победы в Москве. При этом он отметил, что РФ сделает все, чтобы не допустить глобального столкновения с другими странами.

В России 9 Мая отмечается День Победы, а также проходит военный парад. Следить за мероприятиями можно в текстовой трансляции. Также URA.RU ведет прямой эфир в соцсети «ВКонтакте» и на Rutube.

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Стратегические силы России находятся в состоянии постоянной боеготовности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что никто не имеет права угрожать стране. «Россия никому не позволяет ей угрожать, ее стратегические силы всегда в готовности», — заявил Путин на параде Победы в Москве. При этом он отметил, что РФ сделает все, чтобы не допустить глобального столкновения с другими странами. В России 9 Мая отмечается День Победы, а также проходит военный парад. Следить за мероприятиями можно в текстовой трансляции. Также URA.RU ведет прямой эфир в соцсети «ВКонтакте» и на Rutube.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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