Путин: наши стратегические силы находятся всегда в боеготовности

Стратегические силы России находятся в состоянии постоянной боеготовности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что никто не имеет права угрожать стране.
«Россия никому не позволяет ей угрожать, ее стратегические силы всегда в готовности», — заявил Путин на параде Победы в Москве. При этом он отметил, что РФ сделает все, чтобы не допустить глобального столкновения с другими странами.
В России 9 Мая отмечается День Победы, а также проходит военный парад. Следить за мероприятиями можно в текстовой трансляции. Также URA.RU ведет прямой эфир в соцсети «
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