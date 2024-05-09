Путин: наши стратегические силы находятся всегда в боеготовности

09 мая 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что никто не имеет права угрожать РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета День Победы в России в 2024 году Стратегические силы России находятся в состоянии постоянной боеготовности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что никто не имеет права угрожать стране. «Россия никому не позволяет ей угрожать, ее стратегические силы всегда в готовности», — заявил Путин на параде Победы в Москве. При этом он отметил, что РФ сделает все, чтобы не допустить глобального столкновения с другими странами. В России 9 Мая отмечается День Победы, а также проходит военный парад. Следить за мероприятиями можно в текстовой трансляции. Также URA.RU ведет прямой эфир в соцсети « ВКонтакте » и на Rutube . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стратегические силы России находятся в состоянии постоянной боеготовности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что никто не имеет права угрожать стране. «Россия никому не позволяет ей угрожать, ее стратегические силы всегда в готовности», — заявил Путин на параде Победы в Москве. При этом он отметил, что РФ сделает все, чтобы не допустить глобального столкновения с другими странами. В России 9 Мая отмечается День Победы, а также проходит военный парад. Следить за мероприятиями можно в текстовой трансляции. Также URA.RU ведет прямой эфир в соцсети «ВКонтакте» и на Rutube.