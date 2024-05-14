Доктор Мясников: сидячая работа сокращает жизнь

14 мая 2024 в 21:46 Размер текста - 17 +

При сидячем образе жизни нужно делать упражнения каждые 40 минут, сидя за столом, заявил Мясников Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) Сидячая работа по 8 часов в день без перерыва и такой образ жизни могут значительно сократить жизнь человека и увеличить риск развития деменции. Также подобное негативно сказываться на общем физическом состоянии и психике. Об этом сообщил заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников. «Речь не только о деменции, это и сокращение жизни. Во многих офисах сотрудников специально лишают стульев, делают им специальные стоячие столы, потому что сидеть вредно», — заявил Мясников. Его слова передает «Общественная служба новостей». Доктор также подчеркнул, что регулярные перерывы на физическую активность могут помочь нивелировать вред от долгого сидения. Он напомнил о пользе производственной гимнастики и школьной зарядки, так как у офисных работников в первую очередь страдает позвоночник и развиваются боли в мышцах. Мясников рекомендует делать короткие прогулки или упражнения каждые 40-45 минут работы за столом. Ранее врач-диетолог, реабилитолог, спортивный врач Ольга Перевалова сообщила, что сидячий образ жизни провоцирует особые типы ожирения и проблемы со здоровьем у мужчин и женщин. У женщин формируется тип ожирения «груша», во время него растут валики на бедрах и ягодицы, также появляется целлюлит. В свою очередь, мужчины чаще страдают типом «яблоко». Он характеризуется накоплением висцерального жира на животе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сидячая работа по 8 часов в день без перерыва и такой образ жизни могут значительно сократить жизнь человека и увеличить риск развития деменции. Также подобное негативно сказываться на общем физическом состоянии и психике. Об этом сообщил заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников. «Речь не только о деменции, это и сокращение жизни. Во многих офисах сотрудников специально лишают стульев, делают им специальные стоячие столы, потому что сидеть вредно», — заявил Мясников. Его слова передает «Общественная служба новостей». Доктор также подчеркнул, что регулярные перерывы на физическую активность могут помочь нивелировать вред от долгого сидения. Он напомнил о пользе производственной гимнастики и школьной зарядки, так как у офисных работников в первую очередь страдает позвоночник и развиваются боли в мышцах. Мясников рекомендует делать короткие прогулки или упражнения каждые 40-45 минут работы за столом. Ранее врач-диетолог, реабилитолог, спортивный врач Ольга Перевалова сообщила, что сидячий образ жизни провоцирует особые типы ожирения и проблемы со здоровьем у мужчин и женщин. У женщин формируется тип ожирения «груша», во время него растут валики на бедрах и ягодицы, также появляется целлюлит. В свою очередь, мужчины чаще страдают типом «яблоко». Он характеризуется накоплением висцерального жира на животе.