Врач Перевалова: сидячий образ жизни провоцирует особый вид ожирения

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Открытие этапа детского Кубка России по шахматам «Кубок титанов». Свердловская область, Верхняя Салда, тренажер, спорт, спортивный зал, беговая дорожка, бег
Чтобы бороться с ожирением нужно соблюдать диету и больше двигаться (архивное фото) Фото:

Малоподвижный образ жизни ведет к особым типам ожирения у женщин и мужчин, а также к проблемам со здоровьем. Об этом рассказала врач-диетолог, реабилитолог, спортивный врач Ольга Перевалова.

«У женщин при сидячем образе жизни может формироваться особый тип ожирения — „груша“, когда растут ягодицы и валики на бедрах, появляется целлюлит. Здесь высокие риски развития варикозной болезни и отеков к концу дня», — говорит врач в интервью радио Sputnik

Мужчины чаще страдают от типа ожирения «яблоко», который характеризуется накоплением висцерального жира в области живота, отметила Перевалова. Это может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, инсулинорезистентности и диабету.

Чтобы бороться с этим, спортивный врач рекомендует соблюдать диету и заниматься физическими упражнениями, такими как ходьба, езда на велосипеде, бег по утрам, упражнения для брюшного пресса и аэробика на стуле. Они помогут предотвратить возникновение проблем со здоровьем.

Врач-диетолог Анжелика Дюваль ранее сообщила, что для эффективного похудения важно спать не менее восьми часов и ложиться до 23:00. По ее словам, именно во время сна запускаются процессы снижения веса.

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Малоподвижный образ жизни ведет к особым типам ожирения у женщин и мужчин, а также к проблемам со здоровьем. Об этом рассказала врач-диетолог, реабилитолог, спортивный врач Ольга Перевалова. «У женщин при сидячем образе жизни может формироваться особый тип ожирения — „груша“, когда растут ягодицы и валики на бедрах, появляется целлюлит. Здесь высокие риски развития варикозной болезни и отеков к концу дня», — говорит врач в интервью радио Sputnik Мужчины чаще страдают от типа ожирения «яблоко», который характеризуется накоплением висцерального жира в области живота, отметила Перевалова. Это может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, инсулинорезистентности и диабету. Чтобы бороться с этим, спортивный врач рекомендует соблюдать диету и заниматься физическими упражнениями, такими как ходьба, езда на велосипеде, бег по утрам, упражнения для брюшного пресса и аэробика на стуле. Они помогут предотвратить возникновение проблем со здоровьем. Врач-диетолог Анжелика Дюваль ранее сообщила, что для эффективного похудения важно спать не менее восьми часов и ложиться до 23:00. По ее словам, именно во время сна запускаются процессы снижения веса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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