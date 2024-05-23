В Харькове прогремело 10 взрывов за 15 минут

В Харькове прогремели взрывы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Харькове всего за 15 минут прогремело около 10 взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Около десятка взрывов в городе», — написал Терехов в своем telegram-канале. Он также призвал жителей оставаться в укрытиях.
Ранее Терехов сообщал, что в Харькове поврежден объект транспортной инфраструктуре после утренних взрывов 21 мая. Однако он не уточнил, что за объект поражен.
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