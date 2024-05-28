Глава союза ветеранов Афганистана раскрыл, зачем России «дружба» с талибами*

Клинцевич: «Талибан»* поможет России противодействовать США в Центральной Азии
© Служба новостей «URA.RU»
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В МИД России сообщали, что «Талибан» был приглашен на ПМЭФ-2024 Фото:

Исключение движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списка запрещенных организаций будет способствовать выстраиванию отношений РФ с Афганистаном и поможет противодействовать попыткам США дестабилизировать ситуацию в Центральной Азии. Так глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич прокомментировал URA.RU заявление Владимира Путина о том, что Москве надо выстраивать отношения с действующей властью в Афганистане.

«Нам надо выстраивать правильные отношения с этой крайне бедной страной, но очень важной по геостратегическому положению. Это важно, чтобы не допустить дестабилизации наших соседей, на что давно уже сделали ставку американцы», — сказал Клинцевич.

Соединенным Штатам «нужна война в Средней Азии», очередной конфликт в Евразии, убежден он. Что касается «Талибана», то, как указал Клинцевич, это движение трансформировалось из террористической организации в политическую, поставив цель выстроить свое исламское государство, которое находится «в подбрюшье» постсоветского пространства.

Эксперт назвал правильным решение российской стороны пригласить представителей «Талибана» принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. «Для нас Афганистан еще и важен в плане наших взаимоотношений с Ираном и возможных коммуникаций. Увязка этих всех регионов. Это смена вектора политики смещения к Азиатскому региону. Именно Азиатский регион, и не только Китай и Индия, станет центром притяжения, деградации Европы и коллективного Запада», — заключил Клинцевич.
МИД России и Дом Правительства РФ. Москва
В МИД России доложили Путину о возможном решении по признанию «Талибана»
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Ранее директор второго департамента Азии министерства иностранных дел России Замир Кабулов заявил, что МИД и Минюст доложили президенту Путину, что «Талибан» можно исключать из списка запрещенных организаций. По словам Кабулова, такая позиция была согласована, в том числе, с другими российскими ведомствами.

Ситуацию с «Талибаном» прокомментировал также заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он заявил во вторник, что Москва близка к установлению полноформатных отношений с талибами. «Власти современного Афганистана пытаются вести конструктивный диалог, а насколько искренне, поживем — увидим», — указал он.

На пресс-подходе 28 мая по итогам визита в Узбекистан Путин ответил на вопрос журналистов о признании «Талибана». По словам российского лидера, эта тема постоянно обсуждается в стране. «Как выстраивать отношения — это другой вопрос. Но выстраивать как-то надо. Это же люди, которые контролируют страну, являются властью в Афганистане. Надо исходить из реалий. Мы в контакте со многими партнерами», — отметил президент.

*Движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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Исключение движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списка запрещенных организаций будет способствовать выстраиванию отношений РФ с Афганистаном и поможет противодействовать попыткам США дестабилизировать ситуацию в Центральной Азии. Так глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич прокомментировал URA.RU заявление Владимира Путина о том, что Москве надо выстраивать отношения с действующей властью в Афганистане. «Нам надо выстраивать правильные отношения с этой крайне бедной страной, но очень важной по геостратегическому положению. Это важно, чтобы не допустить дестабилизации наших соседей, на что давно уже сделали ставку американцы», — сказал Клинцевич. Соединенным Штатам «нужна война в Средней Азии», очередной конфликт в Евразии, убежден он. Что касается «Талибана», то, как указал Клинцевич, это движение трансформировалось из террористической организации в политическую, поставив цель выстроить свое исламское государство, которое находится «в подбрюшье» постсоветского пространства. Ранее директор второго департамента Азии министерства иностранных дел России Замир Кабулов заявил, что МИД и Минюст доложили президенту Путину, что «Талибан» можно исключать из списка запрещенных организаций. По словам Кабулова, такая позиция была согласована, в том числе, с другими российскими ведомствами. Ситуацию с «Талибаном» прокомментировал также заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он заявил во вторник, что Москва близка к установлению полноформатных отношений с талибами. «Власти современного Афганистана пытаются вести конструктивный диалог, а насколько искренне, поживем — увидим», — указал он. На пресс-подходе 28 мая по итогам визита в Узбекистан Путин ответил на вопрос журналистов о признании «Талибана». По словам российского лидера, эта тема постоянно обсуждается в стране. «Как выстраивать отношения — это другой вопрос. Но выстраивать как-то надо. Это же люди, которые контролируют страну, являются властью в Афганистане. Надо исходить из реалий. Мы в контакте со многими партнерами», — отметил президент. *Движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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