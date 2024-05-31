Киркоров переключился на художественное кино

Киркоров похвастался, что снимает художественный фильм «Черная пантера»
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Открытая лицензия от 07.10.2016. Филипп Киркоров, киркоров филипп
Филипп Киркоров заявил, что снимется в своем полнометражном фильме Фото:

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что летом начнутся съемки полнометражного художественного кино. По его словам, премьера «Черной пантеры» состоится 1 декабря.

«Песня, которая была записана дуэтом с музыкантом и блогером Олегом Майами — „Стирай“, откроет мою трилогию „Черная пантера“. Три песни, три клипа. И еще летом запускаем полный метр, художественный фильм. Премьера моего фильма будет 1 декабря», — заявил Филипп Киркоров, его слова приводит «Комсомольская правда».

По данным газеты, в фильме снимется большое число представителей российского шоу-бизнеса. Песня «Стирай» стала популярной уже в день премьеры, отмечается в материале.

В интервью юмористу Павлу Воле Киркоров заявил, что в фильме он не будет режиссером. Он только сыграет главную роль. Он добавил, что певица Ольга Бузова тоже будет иметь отношение к проекту, но неизвестно, в каком качестве.

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Российский певец Филипп Киркоров заявил, что летом начнутся съемки полнометражного художественного кино. По его словам, премьера «Черной пантеры» состоится 1 декабря. «Песня, которая была записана дуэтом с музыкантом и блогером Олегом Майами — „Стирай“, откроет мою трилогию „Черная пантера“. Три песни, три клипа. И еще летом запускаем полный метр, художественный фильм. Премьера моего фильма будет 1 декабря», — заявил Филипп Киркоров, его слова приводит «Комсомольская правда». По данным газеты, в фильме снимется большое число представителей российского шоу-бизнеса. Песня «Стирай» стала популярной уже в день премьеры, отмечается в материале. В интервью юмористу Павлу Воле Киркоров заявил, что в фильме он не будет режиссером. Он только сыграет главную роль. Он добавил, что певица Ольга Бузова тоже будет иметь отношение к проекту, но неизвестно, в каком качестве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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