В Харькове прозвучали взрывы

05 июня 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Взрывы прозвучали в Харькове Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На востоке Украины в Харькове прозвучали взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Политика страны» со ссылкой на местные паблики. «Взрыв раздался в Харькове на востоке Украины», — передает «Политика страны». Никаких подробностей инцидента не сообщается. Местные власти также не комментировали ситуацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На востоке Украины в Харькове прозвучали взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Политика страны» со ссылкой на местные паблики. «Взрыв раздался в Харькове на востоке Украины», — передает «Политика страны». Никаких подробностей инцидента не сообщается. Местные власти также не комментировали ситуацию.