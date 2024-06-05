В Харькове прозвучали взрывы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, пво, зенитка, всу, ЗУ-23,  stock
Взрывы прозвучали в Харькове Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На востоке Украины в Харькове прозвучали взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Политика страны» со ссылкой на местные паблики.

«Взрыв раздался в Харькове на востоке Украины», — передает «Политика страны». Никаких подробностей инцидента не сообщается. Местные власти также не комментировали ситуацию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На востоке Украины в Харькове прозвучали взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Политика страны» со ссылкой на местные паблики. «Взрыв раздался в Харькове на востоке Украины», — передает «Политика страны». Никаких подробностей инцидента не сообщается. Местные власти также не комментировали ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...