Взрывы прозвучали в Харькове
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На востоке Украины в Харькове прозвучали взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Политика страны» со ссылкой на местные паблики.
«Взрыв раздался в Харькове на востоке Украины», — передает «Политика страны». Никаких подробностей инцидента не сообщается. Местные власти также не комментировали ситуацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.