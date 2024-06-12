Uniper расторгла контракты с «Газпромом»

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Поставки газа прекратились в 2023 году Фото:

Немецкая энергокомпания Uniper расторгла все долгосрочные контракты с «Газпром экспорт». Об этом сообщила сама европейская организация.

«Uniper приняла решение о расторжении долгосрочных контрактов на поставку газа из России и тем самым юридически завершила долгосрочные отношения с российской государственной компанией „Газпром экспорт“», — сообщает Uniper на своем официальном сайте. Поставки газа со стороны «Газпрома» немецкой компании ограничены с 2022 года, а с 2023 — вовсе прекратились.

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Немецкая энергокомпания Uniper расторгла все долгосрочные контракты с «Газпром экспорт». Об этом сообщила сама европейская организация. «Uniper приняла решение о расторжении долгосрочных контрактов на поставку газа из России и тем самым юридически завершила долгосрочные отношения с российской государственной компанией „Газпром экспорт“», — сообщает Uniper на своем официальном сайте. Поставки газа со стороны «Газпрома» немецкой компании ограничены с 2022 года, а с 2023 — вовсе прекратились.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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