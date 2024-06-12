Экономика Uniper расторгла контракты с «Газпромом» 12 июня 2024 в 12:26 Размер текста - 17 + Поставки газа прекратились в 2023 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Немецкая энергокомпания Uniper расторгла все долгосрочные контракты с «Газпром экспорт». Об этом сообщила сама европейская организация. «Uniper приняла решение о расторжении долгосрочных контрактов на поставку газа из России и тем самым юридически завершила долгосрочные отношения с российской государственной компанией „Газпром экспорт“», — сообщает Uniper на своем официальном сайте . Поставки газа со стороны «Газпрома» немецкой компании ограничены с 2022 года, а с 2023 — вовсе прекратились. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Немецкая энергокомпания Uniper расторгла все долгосрочные контракты с «Газпром экспорт». Об этом сообщила сама европейская организация. «Uniper приняла решение о расторжении долгосрочных контрактов на поставку газа из России и тем самым юридически завершила долгосрочные отношения с российской государственной компанией „Газпром экспорт“», — сообщает Uniper на своем официальном сайте. Поставки газа со стороны «Газпрома» немецкой компании ограничены с 2022 года, а с 2023 — вовсе прекратились. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям