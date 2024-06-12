Uniper расторгла контракты с «Газпромом»

Немецкая энергокомпания Uniper расторгла все долгосрочные контракты с «Газпром экспорт». Об этом сообщила сама европейская организация.
«Uniper приняла решение о расторжении долгосрочных контрактов на поставку газа из России и тем самым юридически завершила долгосрочные отношения с российской государственной компанией „Газпром экспорт“», — сообщает Uniper на своем официальном сайте. Поставки газа со стороны «Газпрома» немецкой компании ограничены с 2022 года, а с 2023 — вовсе прекратились.
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Немецкая энергокомпания Uniper расторгла все долгосрочные контракты с «Газпром экспорт». Об этом сообщила сама европейская организация. «Uniper приняла решение о расторжении долгосрочных контрактов на поставку газа из России и тем самым юридически завершила долгосрочные отношения с российской государственной компанией „Газпром экспорт“», — сообщает Uniper на своем официальном сайте. Поставки газа со стороны «Газпрома» немецкой компании ограничены с 2022 года, а с 2023 — вовсе прекратились.