В жидкости для полоскания рта нашли бактерии, приводящие к раку

Бельгийские ученые: ополаскиватели для рта могут увеличить риск развития рака
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Использование ополаскивателей для полости рта может привести к раку, заявили ученые
Использование ополаскивателей для полости рта может привести к раку, заявили ученые Фото:

Популярный бренд ополаскивателя для полости рта может повышать риск развития рака, предупреждают ученые. К такому выводу пришли специалисты из Института тропической медицины в Антверпене (Бельгия) после проведения исследования.

«Использование ополаскивателя для полости рта может увеличить риск развития рака и различных инфекций», — заявил профессор Крис Кеньон, который работал над исследованием, его слова передает Daily Mail. Он также добавил, что большинство людей не должны использовать такие продукты, особенно на постоянной основе, и если уж используют, то предпочтение следует отдавать средствам без спирта.

В ходе эксперимента было обнаружено, что два типа бактерий, связанных с раком, становятся более распространенными после ежедневного использования ополаскивателя Listerine Cool Mint в течение трех месяцев. Эти данные указывают на возможную связь между содержащим спирт средством для полости рта и увеличением риска развития рака пищевода и колоректального рака. Несмотря на то, что эксперимент включал только один бренд, Кеньон подчеркнул, что аналогичные результаты вероятно будут наблюдаться и при использовании других спиртосодержащих ополаскивателей для полости рта.

Ранее оториноларинголог НМИЦ онкологии имени Петрова Александр Калашников рассказал, что ощущение инородного тела в горле, трудности с дыханием и носовые кровотечения зачастую приводят к раку носоглотки, который обнаруживается уже на поздних стадиях. Врач подчеркнул важность ранней диагностики и внимания к симптомам.

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Популярный бренд ополаскивателя для полости рта может повышать риск развития рака, предупреждают ученые. К такому выводу пришли специалисты из Института тропической медицины в Антверпене (Бельгия) после проведения исследования. «Использование ополаскивателя для полости рта может увеличить риск развития рака и различных инфекций», — заявил профессор Крис Кеньон, который работал над исследованием, его слова передает Daily Mail. Он также добавил, что большинство людей не должны использовать такие продукты, особенно на постоянной основе, и если уж используют, то предпочтение следует отдавать средствам без спирта. В ходе эксперимента было обнаружено, что два типа бактерий, связанных с раком, становятся более распространенными после ежедневного использования ополаскивателя Listerine Cool Mint в течение трех месяцев. Эти данные указывают на возможную связь между содержащим спирт средством для полости рта и увеличением риска развития рака пищевода и колоректального рака. Несмотря на то, что эксперимент включал только один бренд, Кеньон подчеркнул, что аналогичные результаты вероятно будут наблюдаться и при использовании других спиртосодержащих ополаскивателей для полости рта. Ранее оториноларинголог НМИЦ онкологии имени Петрова Александр Калашников рассказал, что ощущение инородного тела в горле, трудности с дыханием и носовые кровотечения зачастую приводят к раку носоглотки, который обнаруживается уже на поздних стадиях. Врач подчеркнул важность ранней диагностики и внимания к симптомам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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