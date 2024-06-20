«Изменился цвет глаз»: мать больного раком ребенка рассказала, какие первые признаки она пропустила

Мать ребенка с ретинобластомой: первых признаки заболевания — смена цвета глаз

20 июня 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Мама ребенка с раком сетчатки глаза рассказала, что первые признаки заболевания — смена цвета глаз и косоглазие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Британка Эми Уоддл является матерью больного онкологией ребенка. У него рак сетчатки глаза. В разговоре с журналистами она рассказала, что в свое время проглядела первые тревожные симптомы у сына, списав их на косоглазие и другие несерьезные диагнозы. Однако ее недальновидность привела к тому, что ребенку удалили правый глаз. «Сначала я не обратила особого внимания на состояние [сына], потому что подумала, что у него „ленивый глаз“ (амблиопия — прим. URA.RU)», — рассказала Эми Уоддл в разговоре с The Mirror. Это был первый симптом онкологического заболевания. Второй проявился спустя время, когда мать ребенка заметила, что цвет глаз у него изменился с ярко-голубого на темно-синий. Когда же мама фотографировала сына, она также заметила, что эффект «красных глаз» проявляется иначе — у мальчика были темно-оранжевые глаза на снимках. В итоге у ребенка диагностировали ретинобластому — редкую злокачественную опухоль сетчатки глаза. Ребенку пришлось удалить правый глаз. Детский хирург-онколог Центра детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы (Екатеринбург) Сергей Тупоногов рассказывал, что родители должны обращать на любые необычные симптомы у своих детей. Это поможет определить рак на первых стадиях. Он же рассказывал, что зачастую в детской онкологии встречаются опухоли кроветворной системы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Британка Эми Уоддл является матерью больного онкологией ребенка. У него рак сетчатки глаза. В разговоре с журналистами она рассказала, что в свое время проглядела первые тревожные симптомы у сына, списав их на косоглазие и другие несерьезные диагнозы. Однако ее недальновидность привела к тому, что ребенку удалили правый глаз. «Сначала я не обратила особого внимания на состояние [сына], потому что подумала, что у него „ленивый глаз“ (амблиопия — прим. URA.RU)», — рассказала Эми Уоддл в разговоре с The Mirror. Это был первый симптом онкологического заболевания. Второй проявился спустя время, когда мать ребенка заметила, что цвет глаз у него изменился с ярко-голубого на темно-синий. Когда же мама фотографировала сына, она также заметила, что эффект «красных глаз» проявляется иначе — у мальчика были темно-оранжевые глаза на снимках. В итоге у ребенка диагностировали ретинобластому — редкую злокачественную опухоль сетчатки глаза. Ребенку пришлось удалить правый глаз. Детский хирург-онколог Центра детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы (Екатеринбург) Сергей Тупоногов рассказывал, что родители должны обращать на любые необычные симптомы у своих детей. Это поможет определить рак на первых стадиях. Он же рассказывал, что зачастую в детской онкологии встречаются опухоли кроветворной системы.