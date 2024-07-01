Путин убедил олигархов вложиться в образование молодежи

Президенту Владимиру Путину удалось преодолеть сопротивление бизнеса в решении кадровой проблемы. Если еще в 2010-е годы собственники компаний отказывались от участия в подготовке инженерных кадров, но сегодня бизнес «идет в авангарде этого процесса», заявил Путин на встрече с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.
«Мы много и правильно уделяем внимание созданию инженерных школ и подготовке соответствующих кадров. Меня очень радует, что бизнес не просто не сопротивляется. Он, наоборот, по сути, идет в авангарде этого процесса», — отметил глава государства.
Первые 30 инженерных школ, напомнил министр Фальков, были созданы в 2022 году. А сегодня их уже пятьдесят в 28 регионах. В создание профильных учебных заведений бизнес сложил 19,5 млрд, а государство — около 12 млрд. До 2026 года в это направление планируется инвестировать около 60 млрд рублей. «Особенность каждой школы — это хорошая площадка, которая решает две задачи.
С одной стороны, это передовые площадки, где мы пробуем, как трансформировать инженерное образование. С другой — это обеспечение технологического суверенитета, потому что мы знаем, что всегда была ахиллесовой пятой высшей школы недостаточная кооперация с промышленностью», — рассказал Фальков.
Инженерные школы сегодня занимаются, в том числе, профориентацией среди детей, увлекающихся физикой, математикой, химией и биологией. Предприятия берут их на практику. При этом с учащимися работают лично руководители крупнейших российских компаний — КАМАЗа, «Ростсельмаша», «Пермских моторов» и многих других.
А такая форма, как ученические контракты, о которой спросил Путин, дает молодым людям возможность сразу трудоустраиваться. «Это своего рода интеллектуальный инженерный спецназ, потому что это несколько тысяч ребят, которые могут не просто работать по норме, что называется, прийти и выполнять регламент. Это ребята, которые должны стать творцами. И самое сложное — это как раз творить, создавать новые технологии, брать на себя ответственность, руководить коллективом», — отметил Фальков.
Дефицит инженерных кадров стал особо остро ощущаться в начале 2020-х годов, когда экономика страны начала перестраиваться под новые условия. Это произошло после пенсионной реформы и ухода из профессии опытных, но уже возрастных инженеров. Заменить их оказалось некому, так как популярностью инженерные профессии не пользовались, пояснил URA.RU зампредседателя координационного совета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по импортозамещению технологической независимости и промышленной политике Владимир Рудашевский.
«Бизнес столкнулся с этой проблемой. На некоторых предприятиях дипломированных инженеров вообще не осталось. А на современном производстве невозможно без квалифицированных инженеров. Нефтяники это поняли одними из первых, и, скажем, „Роснефть“ создала собственную инженерную школу. То же самое сделали металлурги, АФК „Система“, „Русал“ и другие. Для всех дефицит инженеров — колоссальная проблема. Поэтому бизнес начал вкладываться в этот процесс», — сказал Рудашевский.
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