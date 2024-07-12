Суд арестовал готовившего теракт в адыгейском храме до 10 сентября

Суд арестовал мужчину до осени
Обвиняемый в попытке теракта в Майкопе (Республика Адыгея) арестован до 10 сентября. Ранее он признался, что хотел убить священнослужителя в православном храме.
«Террорист, готовивший нападение на православный храм в Адыгее, арестован до 10 сентября», — говорится в сообщении суда. Информацию передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что ФСБ задержала мужчину, который готовил нападение на храм и намеревался убить священника. Он признал свою вину, заявив, что действовал по указаниям ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ).
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