Суд арестовал готовившего теракт в адыгейском храме до 10 сентября

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Суд арестовал мужчину до осени Фото:

Обвиняемый в попытке теракта в Майкопе (Республика Адыгея) арестован до 10 сентября. Ранее он признался, что хотел убить священнослужителя в православном храме.

«Террорист, готовивший нападение на православный храм в Адыгее, арестован до 10 сентября», — говорится в сообщении суда. Информацию передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала мужчину, который готовил нападение на храм и намеревался убить священника. Он признал свою вину, заявив, что действовал по указаниям ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ).

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Обвиняемый в попытке теракта в Майкопе (Республика Адыгея) арестован до 10 сентября. Ранее он признался, что хотел убить священнослужителя в православном храме. «Террорист, готовивший нападение на православный храм в Адыгее, арестован до 10 сентября», — говорится в сообщении суда. Информацию передает РИА Новости. Ранее стало известно, что ФСБ задержала мужчину, который готовил нападение на храм и намеревался убить священника. Он признал свою вину, заявив, что действовал по указаниям ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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