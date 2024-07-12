Суд арестовал готовившего теракт в адыгейском храме до 10 сентября

12 июля 2024 в 17:27 Размер текста - 17 +

Суд арестовал мужчину до осени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Обвиняемый в попытке теракта в Майкопе (Республика Адыгея) арестован до 10 сентября. Ранее он признался, что хотел убить священнослужителя в православном храме. «Террорист, готовивший нападение на православный храм в Адыгее, арестован до 10 сентября», — говорится в сообщении суда. Информацию передает РИА Новости. Ранее стало известно, что ФСБ задержала мужчину, который готовил нападение на храм и намеревался убить священника. Он признал свою вину, заявив, что действовал по указаниям ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обвиняемый в попытке теракта в Майкопе (Республика Адыгея) арестован до 10 сентября. Ранее он признался, что хотел убить священнослужителя в православном храме. «Террорист, готовивший нападение на православный храм в Адыгее, арестован до 10 сентября», — говорится в сообщении суда. Информацию передает РИА Новости. Ранее стало известно, что ФСБ задержала мужчину, который готовил нападение на храм и намеревался убить священника. Он признал свою вину, заявив, что действовал по указаниям ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ).