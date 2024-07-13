Роспотребнадзор предупредил о вспышке неизвестного заболевания в Нигерии

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Более 50 жителей заразились новой болезнью Фото:

Роспотребнадзор внимательно следит за развитием ситуации в Нигерии, где зафиксирована вспышка неизвестного заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данным неофициальных источников, в нигерийской общине района Кулани штата Гомбе зарегистрирована вспышка неизвестного заболевания с числом пострадавших более 50 жителей… Специалисты Роспотребнадзора держат на контроле информацию о неизвестном заболевании в Нигерии», — говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Среди симптомов заболевания — головные боли, температура, боли в животе, желтуха. Причины его появления на данный момент неизвестны.

Ведомство напомнило о наличии у него необходимой лабораторной базы и подготовленных специалистов, что позволяет оперативно выявлять риски и принимать меры. В пунктах пропуска через государственную границу функционирует система «Периметр», анализирующая эпидемические риски и выявляющая граждан с признаками инфекционных заболеваний. «Информация о каждом случае подозрения на инфекционное заболевание немедленно поступает в Роспотребнадзор», — добавили в пресс-службе.

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Роспотребнадзор внимательно следит за развитием ситуации в Нигерии, где зафиксирована вспышка неизвестного заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «По данным неофициальных источников, в нигерийской общине района Кулани штата Гомбе зарегистрирована вспышка неизвестного заболевания с числом пострадавших более 50 жителей… Специалисты Роспотребнадзора держат на контроле информацию о неизвестном заболевании в Нигерии», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Среди симптомов заболевания — головные боли, температура, боли в животе, желтуха. Причины его появления на данный момент неизвестны. Ведомство напомнило о наличии у него необходимой лабораторной базы и подготовленных специалистов, что позволяет оперативно выявлять риски и принимать меры. В пунктах пропуска через государственную границу функционирует система «Периметр», анализирующая эпидемические риски и выявляющая граждан с признаками инфекционных заболеваний. «Информация о каждом случае подозрения на инфекционное заболевание немедленно поступает в Роспотребнадзор», — добавили в пресс-службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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