Роспотребнадзор предупредил о вспышке неизвестного заболевания в Нигерии

Роспотребнадзор внимательно следит за развитием ситуации в Нигерии, где зафиксирована вспышка неизвестного заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«По данным неофициальных источников, в нигерийской общине района Кулани штата Гомбе зарегистрирована вспышка неизвестного заболевания с числом пострадавших более 50 жителей… Специалисты Роспотребнадзора держат на контроле информацию о неизвестном заболевании в Нигерии», — говорится в сообщении, передает РИА Новости.
Среди симптомов заболевания — головные боли, температура, боли в животе, желтуха. Причины его появления на данный момент неизвестны.
Ведомство напомнило о наличии у него необходимой лабораторной базы и подготовленных специалистов, что позволяет оперативно выявлять риски и принимать меры. В пунктах пропуска через государственную границу функционирует система «Периметр», анализирующая эпидемические риски и выявляющая граждан с признаками инфекционных заболеваний. «Информация о каждом случае подозрения на инфекционное заболевание немедленно поступает в Роспотребнадзор», — добавили в пресс-службе.
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