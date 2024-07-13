Общество Здоровье Роспотребнадзор предупредил о вспышке неизвестного заболевания в Нигерии 13 июля 2024 в 12:13 Размер текста - 17 + Более 50 жителей заразились новой болезнью Фото: Денис Моргунов © URA.RU Роспотребнадзор внимательно следит за развитием ситуации в Нигерии, где зафиксирована вспышка неизвестного заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «По данным неофициальных источников, в нигерийской общине района Кулани штата Гомбе зарегистрирована вспышка неизвестного заболевания с числом пострадавших более 50 жителей… Специалисты Роспотребнадзора держат на контроле информацию о неизвестном заболевании в Нигерии», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Среди симптомов заболевания — головные боли, температура, боли в животе, желтуха. Причины его появления на данный момент неизвестны. Ведомство напомнило о наличии у него необходимой лабораторной базы и подготовленных специалистов, что позволяет оперативно выявлять риски и принимать меры. В пунктах пропуска через государственную границу функционирует система «Периметр», анализирующая эпидемические риски и выявляющая граждан с признаками инфекционных заболеваний. «Информация о каждом случае подозрения на инфекционное заболевание немедленно поступает в Роспотребнадзор», — добавили в пресс-службе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Роспотребнадзор внимательно следит за развитием ситуации в Нигерии, где зафиксирована вспышка неизвестного заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «По данным неофициальных источников, в нигерийской общине района Кулани штата Гомбе зарегистрирована вспышка неизвестного заболевания с числом пострадавших более 50 жителей… Специалисты Роспотребнадзора держат на контроле информацию о неизвестном заболевании в Нигерии», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Среди симптомов заболевания — головные боли, температура, боли в животе, желтуха. Причины его появления на данный момент неизвестны. Ведомство напомнило о наличии у него необходимой лабораторной базы и подготовленных специалистов, что позволяет оперативно выявлять риски и принимать меры. В пунктах пропуска через государственную границу функционирует система «Периметр», анализирующая эпидемические риски и выявляющая граждан с признаками инфекционных заболеваний. «Информация о каждом случае подозрения на инфекционное заболевание немедленно поступает в Роспотребнадзор», — добавили в пресс-службе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям