В Киргизии задержали племянника президента

Государственный комитет национальной безопасности Киргизии задержал Улана Жапарова, племянника президента страны Садыра Жапарова. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на собственные источники.
«Он обвиняется в совершении тяжкого преступления. Потерпевшей стороне был причинен материальный ущерб в особо крупном размере. Родственника главы государства заключили под стражу до 19 августа», — говорится в публикации.
Это не первый случай задержания Улана Жапарова. В июне 2023 года его уже арестовывали по обвинению в коррупции, однако в октябре отпустили под домашний арест. Ранее президент Жапаров извинился за другого члена семьи, племянницу Лазат Нуркужоеву, которая вызвала общественный резонанс своими действиями в социальных сетях.
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