В Киргизии задержали племянника президента

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Совместное заявление президентов России и Киргизстана по итогам переговоров в Бишкеке. Бишкек, Киргизская республика, жапаров садыр
Племянника Садыра Жапарова (на фото) подозревают в преступлении Фото:

Государственный комитет национальной безопасности Киргизии задержал Улана Жапарова, племянника президента страны Садыра Жапарова. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на собственные источники.

«Он обвиняется в совершении тяжкого преступления. Потерпевшей стороне был причинен материальный ущерб в особо крупном размере. Родственника главы государства заключили под стражу до 19 августа», — говорится в публикации.

Это не первый случай задержания Улана Жапарова. В июне 2023 года его уже арестовывали по обвинению в коррупции, однако в октябре отпустили под домашний арест. Ранее президент Жапаров извинился за другого члена семьи, племянницу Лазат Нуркужоеву, которая вызвала общественный резонанс своими действиями в социальных сетях.

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Государственный комитет национальной безопасности Киргизии задержал Улана Жапарова, племянника президента страны Садыра Жапарова. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на собственные источники. «Он обвиняется в совершении тяжкого преступления. Потерпевшей стороне был причинен материальный ущерб в особо крупном размере. Родственника главы государства заключили под стражу до 19 августа», — говорится в публикации. Это не первый случай задержания Улана Жапарова. В июне 2023 года его уже арестовывали по обвинению в коррупции, однако в октябре отпустили под домашний арест. Ранее президент Жапаров извинился за другого члена семьи, племянницу Лазат Нуркужоеву, которая вызвала общественный резонанс своими действиями в социальных сетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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