В Киргизии задержали племянника президента

17 июля 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Племянника Садыра Жапарова (на фото) подозревают в преступлении Фото: Владимир Андреев © URA.RU Государственный комитет национальной безопасности Киргизии задержал Улана Жапарова, племянника президента страны Садыра Жапарова. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на собственные источники. «Он обвиняется в совершении тяжкого преступления. Потерпевшей стороне был причинен материальный ущерб в особо крупном размере. Родственника главы государства заключили под стражу до 19 августа», — говорится в публикации. Это не первый случай задержания Улана Жапарова. В июне 2023 года его уже арестовывали по обвинению в коррупции, однако в октябре отпустили под домашний арест. Ранее президент Жапаров извинился за другого члена семьи, племянницу Лазат Нуркужоеву, которая вызвала общественный резонанс своими действиями в социальных сетях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Государственный комитет национальной безопасности Киргизии задержал Улана Жапарова, племянника президента страны Садыра Жапарова. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на собственные источники. «Он обвиняется в совершении тяжкого преступления. Потерпевшей стороне был причинен материальный ущерб в особо крупном размере. Родственника главы государства заключили под стражу до 19 августа», — говорится в публикации. Это не первый случай задержания Улана Жапарова. В июне 2023 года его уже арестовывали по обвинению в коррупции, однако в октябре отпустили под домашний арест. Ранее президент Жапаров извинился за другого члена семьи, племянницу Лазат Нуркужоеву, которая вызвала общественный резонанс своими действиями в социальных сетях.