Бывшему заму Жириновского избрали меру пресечения. Видео

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Мера пресечения Сайриддину Шаропову в Железнодорожном районном суде. Екатеринбург , суд, мера пресечения, судебное заседание
Бывший депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Абельцев обвиняется за мошенничество в особо крупном размере Фото:

Столичный суд избрал меру пресечения для бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Абельцева, который предложил стать помощником депутата за денежное вознаграждение. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

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«Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы Абельцеву Сергею Николаевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 17 сентября 2024 года», — говорится в сообщении. Абельцев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии СК, Абельцев получал от людей деньги, обещая устроить их помощниками депутата. Для реализации этого умысла он врал о своих связях с высокопоставленными лицами из числа депутатов Госдумы.

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Столичный суд избрал меру пресечения для бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Абельцева, который предложил стать помощником депутата за денежное вознаграждение. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. «Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы Абельцеву Сергею Николаевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 17 сентября 2024 года», — говорится в сообщении. Абельцев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии СК, Абельцев получал от людей деньги, обещая устроить их помощниками депутата. Для реализации этого умысла он врал о своих связях с высокопоставленными лицами из числа депутатов Госдумы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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