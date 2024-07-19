Происшествия Криминал Бывшему заму Жириновского избрали меру пресечения. Видео 19 июля 2024 в 11:04 Размер текста - 17 + Бывший депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Абельцев обвиняется за мошенничество в особо крупном размере Фото: Илья Московец © URA.RU Столичный суд избрал меру пресечения для бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Абельцева, который предложил стать помощником депутата за денежное вознаграждение. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. Новость по теме Силовики задержали бывшего заместителя Жириновского: в чем обвиняют экс-депутата Сергея Абельцева «Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы Абельцеву Сергею Николаевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 17 сентября 2024 года», — говорится в сообщении . Абельцев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии СК, Абельцев получал от людей деньги, обещая устроить их помощниками депутата. Для реализации этого умысла он врал о своих связях с высокопоставленными лицами из числа депутатов Госдумы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Столичный суд избрал меру пресечения для бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Абельцева, который предложил стать помощником депутата за денежное вознаграждение. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. «Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы Абельцеву Сергею Николаевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 17 сентября 2024 года», — говорится в сообщении. Абельцев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии СК, Абельцев получал от людей деньги, обещая устроить их помощниками депутата. Для реализации этого умысла он врал о своих связях с высокопоставленными лицами из числа депутатов Госдумы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям