Столичный суд избрал меру пресечения для бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Абельцева, который предложил стать помощником депутата за денежное вознаграждение. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
«Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы Абельцеву Сергею Николаевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 17 сентября 2024 года», — говорится в сообщении. Абельцев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии СК, Абельцев получал от людей деньги, обещая устроить их помощниками депутата. Для реализации этого умысла он врал о своих связях с высокопоставленными лицами из числа депутатов Госдумы.
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Столичный суд избрал меру пресечения для бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Абельцева, который предложил стать помощником депутата за денежное вознаграждение. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. «Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы Абельцеву Сергею Николаевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 17 сентября 2024 года», — говорится в сообщении. Абельцев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии СК, Абельцев получал от людей деньги, обещая устроить их помощниками депутата. Для реализации этого умысла он врал о своих связях с высокопоставленными лицами из числа депутатов Госдумы.